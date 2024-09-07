Уфимский «Динамо-Урал» всухую обыграл «Нову»

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Домашнюю игру уфимское «Динамо-Урал» провело с новокуйбывшевской «Новой». Матч завершился счётом 3:0 в пользу хозяев. Эта игра стала для уфимцев первой домашней встречей сезона.
Стоит заметить, что на портале «Чемпион.com» большая часть прогнозов (67% против 33%) пророчила победу самарцам.
С победой уфимскую команду уже поздравил мэр башкирской столицы Ратмир Мавлиев. Сити-менеджер пожелал «удачи и побед» спортсменам, а также пообещал и впредь всячески помогать клубу развиваться.