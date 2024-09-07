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Уфимский «Динамо-Урал» всухую обыграл «Нову»

Уфимский «Динамо-Урал» всухую обыграл «Нову»

7 сентября 2024, 14:10
Фото: Ратмир Мавлиев / Telegram
В Уфе 7 сентября прошла встреча двух команд в рамках мужского чемпионата России по волейболу.

Домашнюю игру уфимское «Динамо-Урал» провело с новокуйбывшевской «Новой». Матч завершился счётом 3:0 в пользу хозяев. Эта игра стала для уфимцев первой домашней встречей сезона.

Стоит заметить, что на портале «Чемпион.com» большая часть прогнозов (67% против 33%) пророчила победу самарцам.

С победой уфимскую команду уже поздравил мэр башкирской столицы Ратмир Мавлиев. Сити-менеджер пожелал «удачи и побед» спортсменам, а также пообещал и впредь всячески помогать клубу развиваться.

Ранее главу Башкирии просили возродить в регионе любимый жителями и забытый властями вид спорта.

Хабирова просят возродить любимый народом вид спорта
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