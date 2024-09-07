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Такси и автобус устроили гонки на выживание в Уфе

Такси и автобус устроили гонки на выживание в Уфе

7 сентября 2024, 05:16
Фото: МЧС
В столице Башкирии случилось ДТП с участием «Нефаза» и легковой иномарки, сообщили в МЧС по Республике Башкортостан.

Авария произошла вечером пятницы, 6 сентября, на улице Сипайловской — в районе торгового центра «Планета». Как можно судить по кадрам с места происшествия, пассажирский автобус врезался в заднюю часть кузова «Рено Логан».

Известно, что водитель легковушки в момент ДТП таксовал — автолюбитель как раз подвозил пассажирку. Автобус же выполнял маршрут с заездом на территорию ТРЦ, в транспортном средстве находился 21 человек, включая водителя.

— Я сидел в телефоне и меня резко дёрнуло, сначала вообще ничего не понял, пара людей упала на пол. Потом я посмотрел в окно и увидел такси. Сразу понял, что случилось, — рассказал Mkset юноша, находившийся в маршрутке в момент аварии.
Видео: очевидца

В результате столкновения пассажирка такси попала в больницу с сотрясением мозга. Ещё один ехавший в автобусе получил несколько ушибов — его на месте осмотрела бригада врачей, госпитализация не потребовалась.

UPD По уточнённым данным ГАИ Уфы на утро 7 сентября, в салоне автобуса находились 30 человек. Транспортное средство ехало по маршруту №75. Сообщение Госавтоинспекции гласит, что столкновение допустил водитель такси при выполнении поворота. О сотрясении мозга у пострадавшей 30-летней пассажирки легкового авто в публикации ГАИ не говорится — ведомство пишет, что врачи диагностировали у женщины лишь ушиб.

Фото: МЧС

Как сообщал Mkset, днём ранее в Уфе столкнулись два автобуса, «не поделивших» полосу дорожного движения.

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