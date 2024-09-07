Такси и автобус устроили гонки на выживание в Уфе

UPD По уточнённым данным ГАИ Уфы на утро 7 сентября, в салоне автобуса находились 30 человек. Транспортное средство ехало по маршруту №75. Сообщение Госавтоинспекции гласит, что столкновение допустил водитель такси при выполнении поворота. О сотрясении мозга у пострадавшей 30-летней пассажирки легкового авто в публикации ГАИ не говорится — ведомство пишет, что врачи диагностировали у женщины лишь ушиб.