Такси и автобус устроили гонки на выживание в Уфе

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 07:00
Updated Сегодня, 07:00
Авария произошла вечером пятницы, 6 сентября, на улице Сипайловской — в районе торгового центра «Планета». Как можно судить по кадрам с места происшествия, пассажирский автобус врезался в заднюю часть кузова «Рено Логан».
Известно, что водитель легковушки в момент ДТП таксовал — автолюбитель как раз подвозил пассажирку. Автобус же выполнял маршрут с заездом на территорию ТРЦ, в транспортном средстве находился 21 человек, включая водителя.
— Я сидел в телефоне и меня резко дёрнуло, сначала вообще ничего не понял, пара людей упала на пол. Потом я посмотрел в окно и увидел такси. Сразу понял, что случилось, — рассказал Mkset юноша, находившийся в маршрутке в момент аварии.
В результате столкновения пассажирка такси попала в больницу с сотрясением мозга. Ещё один ехавший в автобусе получил несколько ушибов — его на месте осмотрела бригада врачей, госпитализация не потребовалась.
UPD По уточнённым данным ГАИ Уфы на утро 7 сентября, в салоне автобуса находились 30 человек. Транспортное средство ехало по маршруту №75. Сообщение Госавтоинспекции гласит, что столкновение допустил водитель такси при выполнении поворота. О сотрясении мозга у пострадавшей 30-летней пассажирки легкового авто в публикации ГАИ не говорится — ведомство пишет, что врачи диагностировали у женщины лишь ушиб.
Как сообщал Mkset, днём ранее в Уфе столкнулись два автобуса, «не поделивших» полосу дорожного движения.