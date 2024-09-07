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Пилот подал сигнал бедствия над Уфой

Пилот подал сигнал бедствия над Уфой

7 сентября 2024, 13:27
Фото: 1MI
Самолёт, выполнявший рейс Кемерово — Казань, подал сигнал ЧС, пролетая над Башкирией — об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Происшествие случилось в субботу, 7 сентября. Как утверждает ресурс, пилот удалился от Уфы примерно на 100 км, после чего запросил объявление плана «Ковер». Капитан воздушного судна «из-за ограничений использования воздушного пространства» в казанском аэропорту решил долететь до Бегишево и произвести там незапланированную посадку.

Тем не менее, уже спустя 12 минут ограничения в воздушной гавани столицы Татарстана сняли. Самолёт успешно сел в казанском аэропорту.

Известно, что полёт совершался на Boeing-737-800 компанией Nordwind.

Сигнал «Ковер» объявляют как правило при незаконном пересечении какими-либо объектами границ России. При этом все воздушные суда, кроме боевых и поисково-спасательных, обязаны выйти из районы объявления плана.

Отметим, 7 сентября из-за технической неисправности сорвался рейс Минеральные Воды — Уфа. Как пишет «Авиаинцидент», самолёт вернулся с исполнительного старта на стоянку «по тех. причине» без каких-либо уточнений.

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Ранее бывший депутат башкортостанского Курултая оказался в центре громкого скандала — в соцсетях появились кадры, на которых похожий на парламентария человек устроил дебош в самолёте. Сам экс-чиновник сперва наотрез отказывался комментировать случившееся журналистам, после чего наконец заявил, якобы с инциденту он отношения не имеет.

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