Пилот подал сигнал бедствия над Уфой

Ранее бывший депутат башкортостанского Курултая оказался в центре громкого скандала — в соцсетях появились кадры, на которых похожий на парламентария человек устроил дебош в самолёте. Сам экс-чиновник сперва наотрез отказывался комментировать случившееся журналистам, после чего наконец заявил, якобы с инциденту он отношения не имеет.