Пилот подал сигнал бедствия над Уфой

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Происшествие случилось в субботу, 7 сентября. Как утверждает ресурс, пилот удалился от Уфы примерно на 100 км, после чего запросил объявление плана «Ковер». Капитан воздушного судна «из-за ограничений использования воздушного пространства» в казанском аэропорту решил долететь до Бегишево и произвести там незапланированную посадку.
Тем не менее, уже спустя 12 минут ограничения в воздушной гавани столицы Татарстана сняли. Самолёт успешно сел в казанском аэропорту.
Известно, что полёт совершался на Boeing-737-800 компанией Nordwind.
Сигнал «Ковер» объявляют как правило при незаконном пересечении какими-либо объектами границ России. При этом все воздушные суда, кроме боевых и поисково-спасательных, обязаны выйти из районы объявления плана.
Отметим, 7 сентября из-за технической неисправности сорвался рейс Минеральные Воды — Уфа. Как пишет «Авиаинцидент», самолёт вернулся с исполнительного старта на стоянку «по тех. причине» без каких-либо уточнений.
Ранее бывший депутат башкортостанского Курултая оказался в центре громкого скандала — в соцсетях появились кадры, на которых похожий на парламентария человек устроил дебош в самолёте. Сам экс-чиновник сперва наотрез отказывался комментировать случившееся журналистам, после чего наконец заявил, якобы с инциденту он отношения не имеет.