mkset.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 05:28

Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

Хоррор-квесты хотят запретить после ЧП в Башкирии

Хоррор-квесты хотят запретить после ЧП в Башкирии

7 сентября 2024, 05:28
Фото: Изображение Midjourney
Депутат ГД РФ Сергей Колунов отправил обращение в Следком с призывом ограничить деятельность квест-комнат на территории страны, сообщают федеральные СМИ, ссылаясь на имеющийся у них документ.

Напомним, в Стерлитамаке ранее в ходе хоррор-квеста пострадали три человека. Молодые люди, «спасаясь» от актёра, упёрлись в стену, которая оказалась обшитым оконным проёмом — не выдержав веса троих человек, материал треснул, в результате игроки выпали со второго этажа. Один из пострадавших — несовершеннолетний.

Что нашли в страшном квесте в Башкирии
Узнать подробнее

На фоне инцидента Колунов предложил рассмотреть запрет на посещение хоррор-квестов для лиц младше 18 лет. Кроме того, говорится в письме парламентария и о возможности полного прекращения деятельности организаций, предоставляющих такие услуги. О том, как именно стоит определять хоррор-квесты для нормативных документов, депутат упомянуть не стал.

Читайте также:
Новые штрафы придумали в БашкирииЖизнь Башкирии изменится через два дняХабиров: Башкирскому кумысу нужна охрана
#Общество#Происшествия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Чиновники#Депутаты#Новости Башкирии#Новости Уфы#Госдума#Запрет#Законопроекты#Законы#Пострадавшие
Подпишитесь
Есть декрет — держи билет: в Башкирии вводят новый документ
Вчера, 16:22
Мужчина без паспорта 30 лет прожил в Башкирии
Вчера, 16:47
Блогер на «Оке» из Уфы доедет до 1000 годов России
Вчера, 16:39
Уфимцы хотят нереальных зарплат
Вчера, 15:40
Важную улицу перекроют в Уфе
Вчера, 15:25
В Башкирии чуть не спалили целое поле
Вчера, 15:11