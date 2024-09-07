Хоррор-квесты хотят запретить после ЧП в Башкирии

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Напомним, в Стерлитамаке ранее в ходе хоррор-квеста пострадали три человека. Молодые люди, «спасаясь» от актёра, упёрлись в стену, которая оказалась обшитым оконным проёмом — не выдержав веса троих человек, материал треснул, в результате игроки выпали со второго этажа. Один из пострадавших — несовершеннолетний.
На фоне инцидента Колунов предложил рассмотреть запрет на посещение хоррор-квестов для лиц младше 18 лет. Кроме того, говорится в письме парламентария и о возможности полного прекращения деятельности организаций, предоставляющих такие услуги. О том, как именно стоит определять хоррор-квесты для нормативных документов, депутат упомянуть не стал.