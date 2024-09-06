Запчасти для китайских автомобилей заметно подорожали в России

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Среди всех кузовных деталей наиболее заметно подорожало заднее крыло, стоимость которого увеличилась более чем на треть, превысив 150 тысяч рублей. Лобовое стекло подорожало меньше всего (+25%), но его цена все равно составила 52 тысячи рублей. Максимальное подорожание оказалось у передней правой двери и переднего бампера — 73% (свыше 110 тысяч рублей) и 70,9% (почти 35 тысяч рублей) соответственно, сообщает newkhakasiya.online.
Эксперты назвали несколько причин такого роста цен. Среди них — повышение стоимости сырья для производства и доминирующее положение китайских автомобилей на российском рынке. Ограниченный выбор автомобилей у россиян привел к тому, что китайские машины продаются по ценам, значительно превышающим цены в самом Китае.
Дополнительные факторы включают увеличение затрат на денежные переводы, которые теперь обходятся на 10% дороже официального курса юаня, рост транспортных расходов и увеличение числа посредников.
На фоне роста цен на автозапчасти увеличилась и средняя сумма выплат по ОСАГО. По данным Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков, в июле 2024 года эта сумма достигла рекордного уровня, превысив 111 тысяч рублей.