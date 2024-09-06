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Запчасти для китайских автомобилей заметно подорожали в России

Запчасти для китайских автомобилей заметно подорожали в России

6 сентября 2024, 07:25
Фото: 1MI
В России за год сильно выросли цены на кузовные детали для автомобилей китайских брендов. Аналитики НАПИ с помощью агрегаторов изучили изменения стоимости оригинальных запчастей для легковых автомобилей из Китая.

Среди всех кузовных деталей наиболее заметно подорожало заднее крыло, стоимость которого увеличилась более чем на треть, превысив 150 тысяч рублей. Лобовое стекло подорожало меньше всего (+25%), но его цена все равно составила 52 тысячи рублей. Максимальное подорожание оказалось у передней правой двери и переднего бампера — 73% (свыше 110 тысяч рублей) и 70,9% (почти 35 тысяч рублей) соответственно, сообщает newkhakasiya.online.

Эксперты назвали несколько причин такого роста цен. Среди них — повышение стоимости сырья для производства и доминирующее положение китайских автомобилей на российском рынке. Ограниченный выбор автомобилей у россиян привел к тому, что китайские машины продаются по ценам, значительно превышающим цены в самом Китае.

Дополнительные факторы включают увеличение затрат на денежные переводы, которые теперь обходятся на 10% дороже официального курса юаня, рост транспортных расходов и увеличение числа посредников.

На фоне роста цен на автозапчасти увеличилась и средняя сумма выплат по ОСАГО. По данным Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков, в июле 2024 года эта сумма достигла рекордного уровня, превысив 111 тысяч рублей.

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