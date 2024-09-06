Запчасти для китайских автомобилей заметно подорожали в России

Среди всех кузовных деталей наиболее заметно подорожало заднее крыло, стоимость которого увеличилась более чем на треть, превысив 150 тысяч рублей. Лобовое стекло подорожало меньше всего (+25%), но его цена все равно составила 52 тысячи рублей. Максимальное подорожание оказалось у передней правой двери и переднего бампера — 73% (свыше 110 тысяч рублей) и 70,9% (почти 35 тысяч рублей) соответственно, сообщает newkhakasiya.online.