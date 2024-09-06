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Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

Выборы на телеге завирусились в Сети

Выборы на телеге завирусились в Сети

6 сентября 2024, 13:52
Фото: Луиза Сафаргалиева
Избиратели в Башкирии устроили настоящий перформанс с лошадью в пятницу, 6 сентября.
Сюжет
Выборы

Выборы главы Республики Башкортостан, проходящие с 6 по 8 сентября, стали настоящим событием не только для политиков, но и для местных жителей. В Аургазинском районе на избирательном участке №953 развернулась необычная сцена: жители села Исмагилово прибыли голосовать на повозке, запряжённой лошадью. Этот яркий момент был запечатлён наблюдателем — блогером, который поделился видео в социальных сетях.

На записи видно, как под звуки народной песни люди в национальных нарядах весело едут к своему избирательному участку. Необычное транспортное средство привлекло внимание не только местных жителей, но и пользователей социальных сетей, которые активно комментируют происходящее.

— Такой подход к выборам — это просто восторг.
— В 2024 году выборы прям превратились в целый концерт.
— Креатив по башкирски, — комментируют пользователи соцсетей.
Уфимцы попали в прошлое на выборах
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Видео: Луиза Сафаргалиева
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