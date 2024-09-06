Выборы на телеге завирусились в Сети

Выборы главы Республики Башкортостан, проходящие с 6 по 8 сентября, стали настоящим событием не только для политиков, но и для местных жителей. В Аургазинском районе на избирательном участке №953 развернулась необычная сцена: жители села Исмагилово прибыли голосовать на повозке, запряжённой лошадью. Этот яркий момент был запечатлён наблюдателем — блогером, который поделился видео в социальных сетях.