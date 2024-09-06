Выборы на телеге завирусились в Сети

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Выборы главы Республики Башкортостан, проходящие с 6 по 8 сентября, стали настоящим событием не только для политиков, но и для местных жителей. В Аургазинском районе на избирательном участке №953 развернулась необычная сцена: жители села Исмагилово прибыли голосовать на повозке, запряжённой лошадью. Этот яркий момент был запечатлён наблюдателем — блогером, который поделился видео в социальных сетях.
На записи видно, как под звуки народной песни люди в национальных нарядах весело едут к своему избирательному участку. Необычное транспортное средство привлекло внимание не только местных жителей, но и пользователей социальных сетей, которые активно комментируют происходящее.
— Такой подход к выборам — это просто восторг.
— В 2024 году выборы прям превратились в целый концерт.
— Креатив по башкирски, — комментируют пользователи соцсетей.