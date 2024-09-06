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Успей посадить редис осенью, чтобы получить большой урожай

Успей посадить редис осенью, чтобы получить большой урожай

6 сентября 2024, 10:20
Фото: Изображение Midjourney
Успей посадить редис осенью, чтобы получить большой урожай
Осень — не повод прощаться с огородными заботами. Оказывается, именно в это время можно получить ещё один вкусный и полезный урожай редиса. Как это сделать правильно, чтобы не допустить ошибок, расскажем в нашем материале.

многие ассоциируют редис с весенним овощем, мало кто осознаёт, что он также прекрасно произрастает осенью. Это отличная альтернатива весеннему сорту, который можно выращивать в саду или огороде с июля по сентябрь для урожая в конце осени.

Одно из главных преимуществ осеннего редиса — его более длительный срок хранения по сравнению с весенним. Благодаря пониженным температурам осени, корнеплоды медленнее созревают и становятся более сладкими и сочными.

Преимущества осеннего редиса

Осенняя посадка редиса имеет несколько неоспоримых плюсов. Во-первых, корнеплоды могут дольше оставаться на грядках, сохраняя свои вкусовые качества. Это позволяет не торопиться с уборкой урожая до наступления устойчивых холодов.

Во-вторых, редис, посаженный осенью, меньше подвержен нападению крестоцветной блошки.

— Этот вредитель активен преимущественно в тёплое время года, а с наступлением холодов его активность значительно снижается. Таким образом, ваши посадки будут целы и невредимы, без необходимости применения химических средств защиты, — рассказала опытны садовод и автор канала «Вдали от дома», Ника Витальевна
Осенняя посадка редиса имеет несколько неоспоримых плюсов.Осенняя посадка редиса имеет несколько неоспоримых плюсов.
Осенняя посадка редиса имеет несколько неоспоримых плюсов.
Фото: Изображение Midjourney

Как вырастить осенний редис

Для того чтобы редис вырос вкусным и сочным, ему необходимы определённые условия. Прежде всего, это достаточное количество влаги в почве, умеренное освещение и питательные вещества в грунте.

Растение известно своей неприхотливостью и способностью хорошо расти при температуре в диапазоне от +17 до +19 °C. Это делает его идеальным для осеннего сезона, когда температуры начинают понижаться. Кроме того, корнеплод не требует обильного освещения для нормального развития. В отличие от многих других овощей, укороченный световой день осени даже способствует лучшему формированию его корнеплодов.

Однако стоит учитывать, что при продолжительности светового дня более 13 часов редис может изменить направление своего роста. Вместо активного формирования корнеплодов растение начнет интенсивно развивать надземную часть, включая цветоносы и стручки с семенами. Это может негативно сказаться на урожае съедобных корнеплодов.

Для того чтобы редис вырос вкусным и сочным, ему необходимы определённые условия.Для того чтобы редис вырос вкусным и сочным, ему необходимы определённые условия.
Для того чтобы редис вырос вкусным и сочным, ему необходимы определённые условия.
Фото: Изображение Midjourney

Подготовка почвы для осеннего редиса

  1. Очистка: сразу после уборки предыдущей культуры тщательно удалите все растительные остатки и сорняки с грядки.

  2. Перекопка: перекопайте почву на глубину от 18 до 22 см, в зависимости от выбранного сорта редиса. Это улучшит аэрацию и водопроницаемость почвы, а также поможет избавиться от вредителей и их яиц.

  3. Внесение минеральных удобрений: на каждый квадратный метр почвы равномерно распределите и вспашите следующие удобрения:

    • 25-35 г аммиачной селитры (для азота)
    • 25-35 г суперфосфата (для фосфора)
    • 35 г сульфата калия (для калия)

  4. Добавление органических удобрений (при необходимости): если почва бедна питательными веществами, добавьте одно ведро перегноя или компоста на каждый квадратный метр. Это улучшит структуру почвы и обеспечит дополнительное питание растениям.

  5. Рыхление: после внесения удобрений тщательно разрыхлите почву граблями или культиватором до нужной глубины. Убедитесь, что поверхность ровная и без комков для обеспечения равномерного прорастания семян.

  6. Подготовка к посеву: проверьте влажность почвы — она должна быть рыхлой и влажной, но не переувлажненной. При необходимости полейте грядку и дайте почве немного просохнуть перед посевом.

Подготовка почвы для осеннего редисаПодготовка почвы для осеннего редиса
Подготовка почвы для осеннего редиса
Фото: Изображение Midjourney

Когда сажать редис осенью

Редис поздних сортов сеют в конце августа — сентябре.

— В теплице семена редиса обычно сеют на глубину 2-3 см, в то время как в открытом грунте их заделывают немного глубже для защиты от возможного пересыхания верхнего слоя почвы, которое часто наблюдается осенью. В тепличных условиях уровень влажности поддерживается лучше, поэтому такая мера не требуется, — рассказала опытный садовод Нина Витальевна.

Редис прорастает при температуре 4-5°C, а для нормального роста ему требуется 10-15 градусов тепла. Поэтому в сентябре и даже в начале октября, в зависимости от региона, можно смело сажать осенний редис.

Уход за осенним редисом

Всходы гибридного редиса раннего срока созревания обычно появляются уже на третий день после посева. При тёплой погоде рекомендуется проводить регулярный и щедрый полив растений. Можно грядку следует аккуратно прорыхлить, стараясь не повредить будущие корнеплоды.

В теплице дополнительно укрывать редис не требуется, поскольку небольшие ночные заморозки ему не страшны. В дневное время теплицу можно открывать для проветривания.

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