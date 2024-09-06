Успей посадить редис осенью, чтобы получить большой урожай

Очистка: сразу после уборки предыдущей культуры тщательно удалите все растительные остатки и сорняки с грядки.

Перекопка: перекопайте почву на глубину от 18 до 22 см, в зависимости от выбранного сорта редиса. Это улучшит аэрацию и водопроницаемость почвы, а также поможет избавиться от вредителей и их яиц.

Внесение минеральных удобрений: на каждый квадратный метр почвы равномерно распределите и вспашите следующие удобрения: 25-35 г аммиачной селитры (для азота)

25-35 г суперфосфата (для фосфора)

35 г сульфата калия (для калия)

Добавление органических удобрений (при необходимости): если почва бедна питательными веществами, добавьте одно ведро перегноя или компоста на каждый квадратный метр. Это улучшит структуру почвы и обеспечит дополнительное питание растениям.

Рыхление: после внесения удобрений тщательно разрыхлите почву граблями или культиватором до нужной глубины. Убедитесь, что поверхность ровная и без комков для обеспечения равномерного прорастания семян.