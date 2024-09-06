Детский самокат довез в тюрьму мужчину из Башкирии

Житель Белорецка совершил поистине одно из самых глупых преступлений этой осени. Мужчина в пьяном виде шел от знакомого и вдруг увидел детский самокат у пункта выдачи заказов маркетплейса. В голове щелкнуло и он встал на школьный транспорт и поехал кататься по городу. В какой-то момент ему надоело и мужчина подарил самокат случайному прохожему мальчику, а потом отправился домой спать. Однако выспаться ему не дали, полицейские постучали в дверь спустя пару часов.