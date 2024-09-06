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Published Сегодня, 05:42

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Updated Сегодня, 05:56

Детский самокат довез в тюрьму мужчину из Башкирии

Детский самокат довез в тюрьму мужчину из Башкирии

6 сентября 2024, 05:42
Фото: МВД по РБ
В Белорецке пьяный мужчина похитил транспорт школьника и отправился кататься по городу, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Житель Белорецка совершил поистине одно из самых глупых преступлений этой осени. Мужчина в пьяном виде шел от знакомого и вдруг увидел детский самокат у пункта выдачи заказов маркетплейса. В голове щелкнуло и он встал на школьный транспорт и поехал кататься по городу. В какой-то момент ему надоело и мужчина подарил самокат случайному прохожему мальчику, а потом отправился домой спать. Однако выспаться ему не дали, полицейские постучали в дверь спустя пару часов.

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Для чего он украл самокат у ребенка, мужчина объяснить не смог, также и пояснить, кому он его подарил. В итоге, было возбуждено уголовное дело и на данный момент оно передано в суд.

Ранее в Уфе 20-летняя водительница электросамоката попадала под колеса иномарки, ее госпитализировали с различными травмами. Водитель машины заявил, ч то он не виноват.

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#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Транспорт
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