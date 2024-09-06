Уфимцам устроят коммунальный ад

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
Как гласит информация на ресурсах «Уфаводоканала», во вторую неделю сентября без воды оставят три района столицы Республики.
Так, в Кировском районе во вторник, 10 сентября, перекроют холодное водоснабжение двум многоэтажкам, 45 домам в частном секторе и ещё в четырёх зданиях. В тот же день в шести многоквартирных домах Октябрьского района также перекроют воду.
В среду, 11 сентября, в Кировском и Октябрьском районах города отключат снабжение 65 частным домам, девяти многоэтажкам и зданиям 12 организаций.
Ещё 9 домов отключат от воды в Кировском, Советском и Октябрьском районах в четверг, 12 сентября.
С полным списком адресов можно ознакомиться на сайте ГУП «Уфаводоканал».