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Уфимцам устроят коммунальный ад

Уфимцам устроят коммунальный ад

6 сентября 2024, 15:50
Фото: 1MI
Городская снабжающая компания опубликовала расписание отключений водоснабжения в башкирской столице.

Как гласит информация на ресурсах «Уфаводоканала», во вторую неделю сентября без воды оставят три района столицы Республики.

Так, в Кировском районе во вторник, 10 сентября, перекроют холодное водоснабжение двум многоэтажкам, 45 домам в частном секторе и ещё в четырёх зданиях. В тот же день в шести многоквартирных домах Октябрьского района также перекроют воду.

В среду, 11 сентября, в Кировском и Октябрьском районах города отключат снабжение 65 частным домам, девяти многоэтажкам и зданиям 12 организаций.

Ещё 9 домов отключат от воды в Кировском, Советском и Октябрьском районах в четверг, 12 сентября.

Четверть Башкирии не готова к холодам
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Ранее Mkset сообщал о том, что четверть жилого фонда Башкирии не готова к периоду холодов.

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