Уфимцам устроят коммунальный ад

Так, в Кировском районе во вторник, 10 сентября, перекроют холодное водоснабжение двум многоэтажкам, 45 домам в частном секторе и ещё в четырёх зданиях. В тот же день в шести многоквартирных домах Октябрьского района также перекроют воду.