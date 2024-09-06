Сентябрь в Башкирии окажется аномальным

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Как утверждают специалисты, ближайший уик-энд начнётся с небольших дождей. Кратковременные осадки в субботу, 7 сентября, ожидают местами по региону. «Умеренный» ночной ветер днём усилится до «порывистого». В тёмное время суток на территории Башкирии ждут +6°C… +11°C, днём температура воздуха составит +17°C… +22°C.
В воскресенье, 8 сентября, в Республике обещают практически летнюю погоду. Осадков в этот день наблюдаться не будет, ветер — слабый, переменных направлений. Днём в Башкирии потеплеет до +19°C… +24°C. Аналогичный прогноз дают синоптики в Уфе и региона на понедельник, 9 сентября.