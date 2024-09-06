Сентябрь в Башкирии окажется аномальным

В воскресенье, 8 сентября, в Республике обещают практически летнюю погоду. Осадков в этот день наблюдаться не будет, ветер — слабый, переменных направлений. Днём в Башкирии потеплеет до +19°C… +24°C. Аналогичный прогноз дают синоптики в Уфе и региона на понедельник, 9 сентября.