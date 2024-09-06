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Posted Сегодня, 13:37

Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:39

Updated Сегодня, 13:39

Сентябрь в Башкирии окажется аномальным

Сентябрь в Башкирии окажется аномальным

6 сентября 2024, 13:37
Фото: 1MI
В башкирском управлении Росгидрометцентра опубликовали прогноз погоды в Уфе и остальном регионе на конец первой рабочей недели месяца.

Как утверждают специалисты, ближайший уик-энд начнётся с небольших дождей. Кратковременные осадки в субботу, 7 сентября, ожидают местами по региону. «Умеренный» ночной ветер днём усилится до «порывистого». В тёмное время суток на территории Башкирии ждут +6°C… +11°C, днём температура воздуха составит +17°C… +22°C.

В воскресенье, 8 сентября, в Республике обещают практически летнюю погоду. Осадков в этот день наблюдаться не будет, ветер — слабый, переменных направлений. Днём в Башкирии потеплеет до +19°C… +24°C. Аналогичный прогноз дают синоптики в Уфе и региона на понедельник, 9 сентября.

Новый парк разобьют в Уфе
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе собираются разбить новый парк.

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