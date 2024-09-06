Рядовым сотрудникам в Уфе готовы платить по ₽400000

В то же время дирекция по тепловодоснабжению в Уфе ищет мастера участка, готового работать за зарплату от 50000 до 550000 рублей. Это уже более чем конкурентоспособное предложение для тех, кто имеет соответствующий опыт и навыки. Однако всего одно вакантное место подразумевает жесткую конкуренцию среди кандидатов.