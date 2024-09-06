Рядовым сотрудникам в Уфе готовы платить по ₽400000

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
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Updated Сегодня, 05:23
Одним из привлекательных вариантов является должность военнослужащего в Военном комиссариате Республики Башкортостан. Здесь предлагают фиксированную зарплату в размере 400 000 рублей для рядового и сержантского состава. Интересно, что количество вакансий составляет 99 свободных мест.
В то же время дирекция по тепловодоснабжению в Уфе ищет мастера участка, готового работать за зарплату от 50000 до 550000 рублей. Это уже более чем конкурентоспособное предложение для тех, кто имеет соответствующий опыт и навыки. Однако всего одно вакантное место подразумевает жесткую конкуренцию среди кандидатов.
В Октябрьском востребованы несколько мастеров буровой с заработком до 336000 рублей. Множество вакансий для бурильщиков и механиков также наблюдается именно в этом городе.
Не забыты и другие профессии: электромонтажники по кабельным сетям могут получать от 105000 до 315000 рублей в Уфе, а медсестры по массажу — от 27000 до 270000 рублей в Туймазах.
По словам экспертов рынка труда, такая высокая оплата труда связана с актуальным дефицитом квалифицированных кадров в ряде отраслей.
— Востребованность специалистов растёт из-за увеличения объёмов работ и проектов, — отмечает экономист Олег Сидоров.