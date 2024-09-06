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Published Сегодня, 05:19

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Updated Сегодня, 05:23

Рядовым сотрудникам в Уфе готовы платить по ₽400000

Рядовым сотрудникам в Уфе готовы платить по ₽400000

6 сентября 2024, 05:19
Фото: 1MI
Работодатели поднимают планку зарплат, предлагая невероятные суммы за вакантные места, сообщает служба занятости Башкирии.

Одним из привлекательных вариантов является должность военнослужащего в Военном комиссариате Республики Башкортостан. Здесь предлагают фиксированную зарплату в размере 400 000 рублей для рядового и сержантского состава. Интересно, что количество вакансий составляет 99 свободных мест.

В то же время дирекция по тепловодоснабжению в Уфе ищет мастера участка, готового работать за зарплату от 50000 до 550000 рублей. Это уже более чем конкурентоспособное предложение для тех, кто имеет соответствующий опыт и навыки. Однако всего одно вакантное место подразумевает жесткую конкуренцию среди кандидатов.

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В Октябрьском востребованы несколько мастеров буровой с заработком до 336000 рублей. Множество вакансий для бурильщиков и механиков также наблюдается именно в этом городе.

Не забыты и другие профессии: электромонтажники по кабельным сетям могут получать от 105000 до 315000 рублей в Уфе, а медсестры по массажу — от 27000 до 270000 рублей в Туймазах.

По словам экспертов рынка труда, такая высокая оплата труда связана с актуальным дефицитом квалифицированных кадров в ряде отраслей.

— Востребованность специалистов растёт из-за увеличения объёмов работ и проектов, — отмечает экономист Олег Сидоров.
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