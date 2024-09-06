Пьяная блондинка собрала «домино» из десяти машин в Башкирии

Ночью, 6 сентября, улица Ленина в Учалах стала ареной для необычного шоу. 46-летняя местная жительница решила прокатиться на своем Hyundai Creta, но вместо спокойной поездки устроила настоящий автопарад. По предварительным данным, женщина двигалась по двору дома и не заметила, как задела сразу девять автомобилей, припаркованных вдоль дороги.