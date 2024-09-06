Пьяная блондинка собрала «домино» из десяти машин в Башкирии

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:49
Ночью, 6 сентября, улица Ленина в Учалах стала ареной для необычного шоу. 46-летняя местная жительница решила прокатиться на своем Hyundai Creta, но вместо спокойной поездки устроила настоящий автопарад. По предварительным данным, женщина двигалась по двору дома и не заметила, как задела сразу девять автомобилей, припаркованных вдоль дороги.
Как известно, сама автоледи осталась невредимой. Очевидцы происшествия быстро среагировали: они отобрали ключи у водителя и вызвали сотрудников Госавтоинспекции. Приехавшие инспекторы ДПС были готовы к обычному сценарию проверки документов, но результаты освидетельствования их удивили.
Прибор показал впечатляющую цифру — 1.307 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В результате дорожные полицейские составили необходимые документы и привлекли женщину к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.