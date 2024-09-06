Профессионалы рассказали, какие 7 секретных ингредиентов справляются с пятнами

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Хотите достичь идеальной чистоты одежды? Вы удивитесь, но большинство профессионалов в этой области используют экологически чистые и при этом эффективные средства для стирки. Эксперты издания Homes and Gardens сделали подборку лучших средств.
Первое средство — ферментные очистители. Хотя многие чистящие средства с маркировкой «Био» могут вызывать опасения, ферментные очистители представляют собой настоящую находку для удаления органических пятен, таких как пятна от еды, крови и пота.
— Выбирайте чистящие средства с ферментами протеазы и предварительно обрабатывайте пятна, замачивая вещь в тазике с водой, смешанной с ферментным очистителем не менее чем на час перед обычной стиркой, — советует Мэтт О’Коннор, соучредитель и генеральный директор NoScrubs.io.
Это простое дополнение может существенно облегчить борьбу с пятнами.
Многие из нас знакомы с традиционными отбеливателями, но мало кто знает о кислородных. Этот белый порошок, состоящий из карбоната натрия и перекиси водорода, помогает вернуть тусклым вещам белизну и усилить цвета без риска повреждения ткани.
— Для достижения наилучших результатов используйте одну мерную ложку на одну загрузку, — рекомендует Прерна Джейн, операционный менеджер «Министерства чистоты».
Также кислородный отбеливатель можно использовать для замачивания белой одежды и постельного белья перед стиркой.
Тетраацетилэтилендиамин (ТАЭД) может быть незнакомым названием, но это мощный активатор отбеливания. Использование TAED помогает осветлять и очищать ткани при низких температурах, что экономит энергию и сохраняет целостность и цвет.
— Добавление TAED к кислородному отбеливателю позволяет проводить эффективное осветление и очистку при низких температурах, что экономит энергию и сохраняет целостность и цвет ткани, — объясняет Мэрили Нельсон, эксперт по стирке и соучредитель Branch Basics.
Белый уксус — универсальное средство, которое давно завоевало популярность в домашней химии благодаря своим многочисленным преимуществам. Одно из главных его достоинств — способность эффективно бороться с неприятными запахами, оставляемыми на одежде, постельном белье и полотенцах. Добавление всего лишь половины стакана белого уксуса в цикл полоскания поможет избавиться от запахов пота, дыма и домашних животных, делая белье свежим и приятным на ощупь.
Бура — еще один натуральный ингредиент, который может значительно улучшить процесс стирки. Она эффективно отбеливает ткани, не содержа хлора, что делает её безопасным выбором для цветных и деликатных вещей. Благодаря своим химическим свойствам, бура способна разрушать белковые и жировые загрязнения, удаляя пятна и запахи, которые могут оставаться после стирки.
— Одним из ключевых преимуществ использования буры в стирке является её способность бороться с жесткой водой, — объясняет Мэрили Нельсон
Жесткая вода содержит высокие концентрации минералов, таких как кальций и магний, которые могут снижать эффективность моющих средств. Для достижения наилучших результатов рекомендуется добавлять примерно ½ стакана буры в барабан стиральной машины вместе с обычным моющим гелем или порошком.
Пищевая сода — универсальный натуральный ингредиент, который способен усилить действие моющего средства и эффективно устранять даже стойкие запахи из одежды.
Для достижения лучших результатов достаточно добавить половину стакана пищевой соды в барабан стиральной машины во время стирки. Кроме того, пищевая сода отлично подходит для приготовления домашних чистящих средств, включая средства для ухода за самой стиральной машиной.
Кастильское мыло особенно полезно для людей с чувствительной кожей, так как не вызывает раздражения и аллергических реакций. Чтобы удалить пятно с помощью кастильского мыла, сначала смочите его теплой водой, затем нанесите небольшое количество мыла, аккуратно вотрите его в ткань и оставьте на 30 мину. После тщательно прополощите ткань и постирайте ее обычным способом.
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