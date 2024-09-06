Профессионалы рассказали, какие 7 секретных ингредиентов справляются с пятнами

Кастильское мыло особенно полезно для людей с чувствительной кожей, так как не вызывает раздражения и аллергических реакций. Чтобы удалить пятно с помощью кастильского мыла, сначала смочите его теплой водой, затем нанесите небольшое количество мыла, аккуратно вотрите его в ткань и оставьте на 30 мину. После тщательно прополощите ткань и постирайте ее обычным способом.