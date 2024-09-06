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Posted Сегодня, 09:40

Published Сегодня, 09:40

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

Влагозарядковый полив: как сохранить деревья и кустарники от зимних невзгод?

Почему влагозарядковый полив жизненно важен для деревьев и кустарников перед зимой

6 сентября 2024, 09:40
Фото: Изображение Midjourney
Влагозарядковый полив: как сохранить деревья и кустарники от зимних невзгод?
Осенняя пора — время, когда садоводы начинают активную подготовку своих растений к зимнему периоду. Одной из важнейших процедур, которую стоит провести в этот период, является влагозарядковый полив. Что это такое и почему он так важен?

Влагозарядковый полив — это метод полива, при котором растения получают большое количество воды перед наступлением зимы. Основная цель этой процедуры — обеспечить растения достаточным запасом влаги для успешной зимовки. Причина проста: даже зимой корни продолжают расти, хоть и медленно, и для их развития требуется влага.

— Большой объем воды просто необходим культурам для успешной зимовки. Процедура поможет защитить грунт возле растений от промерзания. А корневая система получит достаточно влаги для дальнейшего развития, — делится опытом садовод и блогер канала «Идеальный огород», Алексей.

Когда проводить влагозарядковый полив?

Время проведения влагозарядкового полива зависит от нескольких факторов, таких как климат в регионе и количество осадков осенью. Важно ориентироваться на погоду. Если осень выдалась дождливой, а зима обещает быть мягкой, то дополнительные поливы могут не понадобиться. Но если зима долгая и переменчивая, а осень солнечная и сухая, то полив необходим.

— Если вы не можете точно определить, нужен ли полив, проведите эксперимент. Выкопайте небольшую траншею глубиной 50 см и шириной 30 см. Если из земли удастся сформировать комок, значит, воды достаточно. Если земля рассыпается — полив обязателен, — советует Алексей.
Время проведения влагозарядкового полива зависит от нескольких факторов, таких как климат в регионе и количество осадков осенью.Время проведения влагозарядкового полива зависит от нескольких факторов, таких как климат в регионе и количество осадков осенью.
Время проведения влагозарядкового полива зависит от нескольких факторов, таких как климат в регионе и количество осадков осенью.
Фото: Изображение Midjourney

Как правильно проводить влагозарядковый полив?

В южных регионах, где зима приходит поздно, полив проводят в ноябре. В центральной части страны — в начале или середине ноября, а на севере полив нужно завершить до середины октября, так как позже погода становится слишком холодной.

Поливать можно ведрами или шлангом. Важно, чтобы вода впитывалась в почву, а не растекалась по участку. Для этого вокруг кустов делают канавки, которые предотвращают растекание воды. Объем воды зависит от возраста и размера растений. Молодые деревья требуют меньше воды, чем возрастные.

Примерные нормы полива

Для фруктовых деревьев:

  • Молодые деревья (3-5 лет): необходимо 60-80 литров воды на каждое дерево.
  • Деревья среднего возраста (6-10 лет): требуется 100-150 литров воды на каждое дерево.
  • Старые деревья (старше 10 лет): нужно 180-220 литров воды на каждое дерево.

Для фруктовых кустарников:

  • Молодые кустарники (до 3 лет): рекомендуется 10-20 литров воды на каждый куст.
  • Кустарники среднего возраста (3-5 лет): необходимо 20-40 литров воды на каждый куст.
  • Взрослые кустарники (старше 5 лет): требуется 40-60 литров воды на каждый куст.
Примечание: Эти значения являются ориентировочными и могут варьироваться в зависимости от климатических условий, типа почвы и состояния растений. Важно регулярно проверять влажность почвы и поливать растения при необходимости, особенно в периоды засухи.
Примерные нормы поливаПримерные нормы полива
Примерные нормы полива
Фото: Изображение Midjourney

Особенности полива различных культур

Семечковые культуры, такие как яблони, груши и сливы, нуждаются в особом внимании. В первый год роста под каждое дерево выливают 50 литров воды, а затем этот объем увеличивают с каждым годом. Для косточковых культур, таких как вишня и черешня, трехлетним деревьям требуется 25 литров воды, а с возрастом этот объем увеличивается до 110 литров.

Виноград в северных регионах не нуждается в поливе, а вот в центральной и южной частях страны его необходимо поливать в начале октября, выливая под каждый куст по 70 литров воды.

Как правильно поливать кустарники?

Для того чтобы вода не растекалась, вокруг кустов выкапываются канавки глубиной 15 см на рыхлой почве и 20-25 см на глинистой. Ежевике и малине до трехлетнего возраста требуется до 20 литров воды, а с возрастом объем увеличивается.

— Крыжовник и смородина требуют большого объема воды: трехлетнему кустарнику нужно 50 литров, а возрастным экземплярам — от 100 литров. Важно учитывать тип почвы: на песчаной почве объем воды увеличивается на треть, а на глинистой — уменьшается на 10-15%, — заключает блогер.
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#Ольга Харина#Садоводы#Огород#КЦ#Дом и сад#Садоводство#Огороды
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