Почему влагозарядковый полив жизненно важен для деревьев и кустарников перед зимой

Семечковые культуры, такие как яблони, груши и сливы, нуждаются в особом внимании. В первый год роста под каждое дерево выливают 50 литров воды, а затем этот объем увеличивают с каждым годом. Для косточковых культур, таких как вишня и черешня, трехлетним деревьям требуется 25 литров воды, а с возрастом этот объем увеличивается до 110 литров.