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Published Сегодня, 11:49

Modified Сегодня, 11:51

Updated Сегодня, 11:51

Не пылесосьте битое стекло! Узнайте, как защитить ваш пылесос

Не пылесосьте битое стекло! Эксперты предупреждают о серьезных поломках

6 сентября 2024, 11:49
Фото: Изображение Midjourney
Не пылесосьте битое стекло! Узнайте, как защитить ваш пылесос
Разбили стакан или тарелку? Не спешите хвататься за пылесос! Узнайте, почему это может быть опасно для вашего прибора и какие альтернативы предложат эксперты

Звук разбивающегося стекла дома всегда неприятен. Будь то любимая кружка или декоративный сувенир, всегда жаль потерять что-то ценное. Но что еще хуже — это необходимость срочно убрать осколки, чтобы никто из домочадцев или домашних животных не поранился.

В такой ситуации особенно полезен пылесос, который кажется самым эффективным и быстрым средством для удаления опасных стеклянных осколков. Однако эксперты издания Homes and Gardens предостерегают: такая практика может привести к серьезным поломкам техники.

Можно ли пылесосить битое стекло?

Если вдаваться в подробности, то нет. Осколки стекла могут серьезно повредить ваш пылесос, поскольку они острые и плотные.

— Стеклянные осколки могут проколоть мешок или контейнер для пыли, забить шланг или даже повредить внутренний механизм пылесоса, например двигатель или вентилятор, — объясняет Ольга Гетта, менеджер по ремонту бытовой техники из Home Alliance.
Можно ли пылесосить битое стекло?Можно ли пылесосить битое стекло?
Можно ли пылесосить битое стекло?
Фото: Изображение Midjourney

Кроме того, если стекло мокрое или липкое, оно может создать еще больше проблем, забив внутренние части техники.

— Однажды мне пришлось заменить всю систему фильтров, потому что стекло разорвало ее в клочья. Этот материал может проколоть мешок или засорить фильтры, что приведет к снижению производительности или полному отказу, — добавляет Энди Шу, техник по бытовой технике в Zapfixers.

Возможные последствия

Стекло также может застрять в шланге, создавая засоры, что тоже может привести к снижению всасывания.

— Я видел пылесосы с моторами, которые полностью выходили из строя из-за попадания во внутренние механизмы крошечных кусочков стекла, — рассказывает Энди Шу.

Таким образом, пылесосить битое стекло — это не просто риск, а реальная угроза для вашего прибора.

Возможные последствияВозможные последствия
Возможные последствия
Фото: Изображение Midjourney

Что использовать вместо пылесоса?

Эксперты предлагают несколько альтернативных методов, которые помогут вам безопасно и эффективно убрать осколки.

  • Использование метлы и совка: что может быть проще? Просто соберите осколки стекла метлой и выкиньте в мусор. Не забудьте предварительно замотать кусочки в пакет, чтобы не нанести вред животным, которые часто ищут еду в мусорках.
  • Применение влажных бумажных полотенец или куска хлеба: для уборки мелких осколков используйте влажные бумажные полотенца. При необходимости можно взять кусок хлеба, его мякоть хорошо собирает мелкие стеклянные частицы. После использования выбросьте бумажные полотенца или хлеб в мусорное ведро.
  • Использование липкого ролика: пройдитесь липким роликом по поверхности для удаления оставшихся мелких кусочков стекла и ворса.
  • Метод с картофелем: разрежьте свежую картофелину пополам. Прижмите мякотью картофелины к поверхности, чтобы собрать мелкие осколки стекла. Замотайте овощ в плотный пакет и выбросьте его. Очистите поверхность влажной тканью.

Проверка на завершение уборки

После того как вы убрали стекло, важно убедиться, что не осталось мелких осколков, которые могут причинить вред. Используйте фонарик на телефоне, чтобы тщательно осмотреть пол или столешницу. Это поможет вам найти и удалить все оставшиеся частицы.

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