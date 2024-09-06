Не пылесосьте битое стекло! Эксперты предупреждают о серьезных поломках

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Звук разбивающегося стекла дома всегда неприятен. Будь то любимая кружка или декоративный сувенир, всегда жаль потерять что-то ценное. Но что еще хуже — это необходимость срочно убрать осколки, чтобы никто из домочадцев или домашних животных не поранился.
В такой ситуации особенно полезен пылесос, который кажется самым эффективным и быстрым средством для удаления опасных стеклянных осколков. Однако эксперты издания Homes and Gardens предостерегают: такая практика может привести к серьезным поломкам техники.
Если вдаваться в подробности, то нет. Осколки стекла могут серьезно повредить ваш пылесос, поскольку они острые и плотные.
— Стеклянные осколки могут проколоть мешок или контейнер для пыли, забить шланг или даже повредить внутренний механизм пылесоса, например двигатель или вентилятор, — объясняет Ольга Гетта, менеджер по ремонту бытовой техники из Home Alliance.
Кроме того, если стекло мокрое или липкое, оно может создать еще больше проблем, забив внутренние части техники.
— Однажды мне пришлось заменить всю систему фильтров, потому что стекло разорвало ее в клочья. Этот материал может проколоть мешок или засорить фильтры, что приведет к снижению производительности или полному отказу, — добавляет Энди Шу, техник по бытовой технике в Zapfixers.
Стекло также может застрять в шланге, создавая засоры, что тоже может привести к снижению всасывания.
— Я видел пылесосы с моторами, которые полностью выходили из строя из-за попадания во внутренние механизмы крошечных кусочков стекла, — рассказывает Энди Шу.
Таким образом, пылесосить битое стекло — это не просто риск, а реальная угроза для вашего прибора.
Эксперты предлагают несколько альтернативных методов, которые помогут вам безопасно и эффективно убрать осколки.
После того как вы убрали стекло, важно убедиться, что не осталось мелких осколков, которые могут причинить вред. Используйте фонарик на телефоне, чтобы тщательно осмотреть пол или столешницу. Это поможет вам найти и удалить все оставшиеся частицы.
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