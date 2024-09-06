Не пылесосьте битое стекло! Эксперты предупреждают о серьезных поломках

После того как вы убрали стекло, важно убедиться, что не осталось мелких осколков, которые могут причинить вред. Используйте фонарик на телефоне, чтобы тщательно осмотреть пол или столешницу. Это поможет вам найти и удалить все оставшиеся частицы.