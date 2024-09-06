На Восточном экономическом форуме — 2024 объявили итоги

Как рассказал советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков, Восточный экономический форум за девять лет приобрел статус мощного института национального развития. В рамках программы были проведены более 120 сессий и круглых столов, участие в которых приняли свыше 700 спикеров. На площадке заключено более 300 соглашений на общую сумму 5,5 триллиона рублей, подытожил Кобяков.