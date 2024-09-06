На Восточном экономическом форуме — 2024 объявили итоги

Posted Сегодня, 17:27
Published Сегодня, 17:27
Modified Сегодня, 17:27
Updated Сегодня, 17:27
В качестве главной темы мероприятия в этом году была заявлена тема «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности». Роль организатора форума выполнил Фонд Росконгресс. Об этом информирует vostokmedia.
Участниками форума стали более 7100 человек из 75 стран и территорий, включая Россию. Среди гостей оказались 1515 представителей отечественных и зарубежных средств массовой информации. Медиахолдинг 1MI в очередной раз взял на себя функции информационного партнера форума.
Как рассказал советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков, Восточный экономический форум за девять лет приобрел статус мощного института национального развития. В рамках программы были проведены более 120 сессий и круглых столов, участие в которых приняли свыше 700 спикеров. На площадке заключено более 300 соглашений на общую сумму 5,5 триллиона рублей, подытожил Кобяков.
В рамках форума состоялись встречи представителей деловых кругов России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона: в рамках этих встреч между участниками бизнес-диалогов «Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии», «Россия — Индия» и «Россия — Китай» обсуждались вопросы укрепления сотрудничества, реализации совместных проектов и инициатив.
Среди других мероприятий ВЭФ — Международная научно-практическая российско-вьетнамская конференция, Международная конференция АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования, а также программа «Знание.Лекторий».
Молодежную программу ВЭФ здесь запустили в новом формате. Ее участниками стали около тысячи человек. События Дня будущего помогли молодым участникам максимально погрузиться в атмосферу форума и общения с лидерами российского и зарубежного бизнеса. Всего в рамках форума прошло свыше 20 мероприятий.
Ключевым мероприятием форума стало пленарное заседание, которое посетили президент Российской Федерации Владимир Путин, а также премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и заместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн. В своем выступлении российский лидер обратился к проблемам дальнейшего развития Дальнего Востока, расширения сотрудничества со странами-партнерами, а также затронул вопрос положения дел в глобальной экономике.