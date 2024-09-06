Мошенники примазались к выборам в Башкирии

С наступлением выборов, как правило, активизируются не только кандидаты и их сторонники, но и недобросовестные люди, которые стремятся нажиться на доверчивости граждан. В Стерлитамаке местная администрация уже предупредила жителей о том, что в городе не проводится никаких проверок участников голосования. Это значит, что если вам вдруг позвонят с незнакомого номера и начнут расспрашивать о вашем голосовании или даже попросят код из вашего аккаунта «Госуслуг», это 100% мошенничество.