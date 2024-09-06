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Мошенники примазались к выборам в Башкирии

Мошенники примазались к выборам в Башкирии

6 сентября 2024, 07:33
Фото: 1MI
Новая схема мошенничества появилась в связи с проведением выборов, сообщает в пятницу, 6 сентября, администрация Стерлитамака.

С наступлением выборов, как правило, активизируются не только кандидаты и их сторонники, но и недобросовестные люди, которые стремятся нажиться на доверчивости граждан. В Стерлитамаке местная администрация уже предупредила жителей о том, что в городе не проводится никаких проверок участников голосования. Это значит, что если вам вдруг позвонят с незнакомого номера и начнут расспрашивать о вашем голосовании или даже попросят код из вашего аккаунта «Госуслуг», это 100% мошенничество.

— Важно помнить: ни одна официальная структура не будет звонить вам для уточнения такой информации. Если вы получили подобный звонок — просто положите трубку и не поддавайтесь на провокации, — сообщают в ведомстве.

Передача личных данных или кода доступа может привести к серьезным последствиям.

Напомним, выборы главы Республики Башкортостан пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года.

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