Мошенники примазались к выборам в Башкирии

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
С наступлением выборов, как правило, активизируются не только кандидаты и их сторонники, но и недобросовестные люди, которые стремятся нажиться на доверчивости граждан. В Стерлитамаке местная администрация уже предупредила жителей о том, что в городе не проводится никаких проверок участников голосования. Это значит, что если вам вдруг позвонят с незнакомого номера и начнут расспрашивать о вашем голосовании или даже попросят код из вашего аккаунта «Госуслуг», это 100% мошенничество.
— Важно помнить: ни одна официальная структура не будет звонить вам для уточнения такой информации. Если вы получили подобный звонок — просто положите трубку и не поддавайтесь на провокации, — сообщают в ведомстве.
Передача личных данных или кода доступа может привести к серьезным последствиям.
Напомним, выборы главы Республики Башкортостан пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года.