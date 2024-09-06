Масличная культура: где и почему востребовано подсолнечное масло из Башкирии?

Исследуя экспортный потенциал растительного масла Башкирии, в качестве характерного примера можно отметить компанию «Элеватор» из ГК «Сигма» (в регионе работают Чишминский маслоэкстракционный завод и маслоэкстракционный завод ООО «Элеватор» в Кумертау — прим. ред.). Так, объём переработки семян на этих предприятиях достиг 890 тыс. тонн в год. По итогам 2023 года продажи «Сигмы» составили более 600 тыс. тонн, из которых более половины продукции было экспортировано. Наибольшие объемы растительного масла приобретают Иран и Китай, в этом году начался экспорт в Индию. Вместе с тем 76 тыс. тонн фасованной готовой продукции продали через сеть дистрибуции в 50 регионах России и в страны СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Также стоит отметить, что в целом о «высоком интересе» в закупках подсолнечного масла сообщал гендиректор Китайского международного центра по развитию бизнеса Ли Яньцзюнь на V Всероссийского инвестсабантуе «Зауралье».