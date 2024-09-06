Масличная культура: где и почему востребовано подсолнечное масло из Башкирии?

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
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Updated Сегодня, 07:10
Если говорить о производственных мощностях страны, то в 2023 году в России изготовили почти 9,4 млн тонн растительного масла, из них около 7 млн — это масло подсолнечное. Это втрое больше внутренней потребности, часть продукции продается другим странам: для сравнения рынок масла в России оценивается в 740 млрд руб., из которых 597 млрд руб. — это экспорт.
Что касается башкирского масла, то производство в республике симметрично федеральной тенденции и превышает внутренний спрос. По данным статистики, производство масла в 2023 году увеличилось в 6,8 раза по сравнению с прошлым годом. В общей сложности урожай масличных культур в регионе составил 464 тыс. тонн. По данным Министерства сельского хозяйства РБ, Башкирия входит в топ-10 регионов России по производству растительного масла. В 2024 году в республике масличные культуры засеяны на территории 417 тыс. га (из них 290 тыс. — подсолнечник) в 37 из 54 районах республики. Причина неослабевающего экономического интереса в растущем перепроизводстве достаточно очевидна — экспорт.
Вместе с тем после введения санкций за последние два года рост экспорта растительного резко замедлился:
— Главным покупателем и лоббистом этого продукта является Бельгия. Они занимаются переработкой, закрывают потребности всего Евросоюза. С 1 июля ЕС пролоббировал, ввел практически заградительные пошлины 50% на поставку готовых продуктов, льняного масла в страны Евросоюза, к сожалению, и то же время одновременно на поставку сырья только 10%. Они сознательно делают так, чтобы нашим производителям невыгодно было поставлять конечный продукт, — подчеркивает вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова.
Исследуя экспортный потенциал растительного масла Башкирии, в качестве характерного примера можно отметить компанию «Элеватор» из ГК «Сигма» (в регионе работают Чишминский маслоэкстракционный завод и маслоэкстракционный завод ООО «Элеватор» в Кумертау — прим. ред.). Так, объём переработки семян на этих предприятиях достиг 890 тыс. тонн в год. По итогам 2023 года продажи «Сигмы» составили более 600 тыс. тонн, из которых более половины продукции было экспортировано. Наибольшие объемы растительного масла приобретают Иран и Китай, в этом году начался экспорт в Индию. Вместе с тем 76 тыс. тонн фасованной готовой продукции продали через сеть дистрибуции в 50 регионах России и в страны СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Также стоит отметить, что в целом о «высоком интересе» в закупках подсолнечного масла сообщал гендиректор Китайского международного центра по развитию бизнеса Ли Яньцзюнь на V Всероссийского инвестсабантуе «Зауралье».
По словам заместителя Премьер-министра Правительства РБ — министра сельского хозяйства РБ Ильшата Фазрахманова, несмотря на санкции и сложности с проведением международных расчетов, Башкортостан экспортирует продукцию АПК в 44 страны мира, 59% отгрузок приходится именно на масложировую продукцию, в том числе и растительное масло. В целом по итогам 2023 года общий объем экспортируемой продукции АПК РБ вырос в 1,8 раза и составил 740 тыс. тонн. При этом масложировая продукция составляет 70% от всего экспорта АПК республики. Общий объем поставок башкирской продукции к началу августа 2024 года составлял 175 млн долларов, а темпы экспорта были зафиксирована на 5% выше, чем в том же периоде прошлого года.
Как отметила вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова, ТПП РФ активно работает с производителями масложировой продукции:
— Мы помогаем сейчас и с точки зрения законодательных инициатив, чтобы правительство слышало, поддерживало наших российских производителей. Наша задача — помочь им наладить взаимодействие, защитить права наших российских производителей. И наш международный коммерческий арбитраж выступает таким гарантом, что любой предприниматель, который работает за пределами страны, не останется без юридической правовой защиты.
Учитывая спрос на продукцию, в Башкортостане постепенно развивают производство растительного масла. Так, например, в 2022 году открылся завод по переработке рапса, новая маслобойка и пресс в Аскинском районе республики (общая стоимость предприятия — 1,5 млрд руб.). Стоит отметить, что рапс — высокомаржинальная культура, при этом неприхотливая. Вместе с тем завод достаточно мощный — планируется, что производство составит около 10 тыс. тонн масла в год.
По подсчетам Масложирового союза России, в этом сезоне планируется переработать всего около 26,4 млн тонн масличных культур (+1,5 млн тонн к результату предыдущего сезона). Очевидно, этот рост производства будет продолжаться и в ближайшие годы, в том числе с прицелом на расширение экспортных поставок. Добавим, что в 2025 году в России обновят национальный проект «Международная кооперация и экспорт», в котором ключевую позицию отведут именно агропродукции. В странах, с которыми налажено сотрудничество, планируется организовать логистические узлы, которые помогут улучшить экспортные процессы и развивать торговлю с другими странами. Это, конечно, помимо разнообразных льгот и мер поддержки для транспортных компаний — в частности, за счет этого предполагает нарастить экпорт с/х продукции до 4,5 трлн руб. в год.