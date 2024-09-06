Детские лагеря попали под пристальное внимание властей в Башкирии

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Ранее издание «Mkset» писало, что проверки оздоровительных лагерей «Альбатрос» и «Радуга» в Уфе показали, что не все так гладко, как хотелось бы. В начале лета 2024 года депутаты регионального Госсобрания во главе с Альфитом Нигаматьяновым провели инспекцию данных учреждений. Результаты оказались тревожными: были выявлены серьезные нарушения, которые могли угрожать безопасности маленьких отдыхающих.
Однако после этих тревожных открытий Управление образования Администрации ГО г. Уфа быстро отреагировало на обращения родителей и депутатов. Так, 2 июля 2024 года было проведено повторное обследование лагерей «Альбатрос» и «Радуга». Все замечания были устранены незамедлительно: подлоктевые мягкие подушки на спортивном снаряде заменили; деревянная доска на скамейке была восстановлена после деформации; усилили крепление сидений на трибунах.
Кроме того, в столовых лагерей теперь используется только качественная кухонная посуда без дефектов. Были установлены новые моющие душевые насадки с гибким шлангом — это значительно улучшит уровень санитарии в лагерях. Информация о том, что безопасность загородных лагерей организована согласно требованиям законодательства подтверждается паспортом безопасности и актом категорирования.