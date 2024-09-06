Детские лагеря попали под пристальное внимание властей в Башкирии

Однако после этих тревожных открытий Управление образования Администрации ГО г. Уфа быстро отреагировало на обращения родителей и депутатов. Так, 2 июля 2024 года было проведено повторное обследование лагерей «Альбатрос» и «Радуга». Все замечания были устранены незамедлительно: подлоктевые мягкие подушки на спортивном снаряде заменили; деревянная доска на скамейке была восстановлена после деформации; усилили крепление сидений на трибунах.