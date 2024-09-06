Башкирский ужас докатился до Москвы

В Стерлитамаке трое молодых людей получили серьезные травмы во время участия в хоррор-квесте. Упав из окна второго этажа заведения, молодые люди оказались жертвами не только несчастного случая, но и недостатков регулирования подобных мероприятий. Депутат Госдумы Сергей Колунов на фоне этого происшествия в Башкирии направил обращение в Следственный комитет РФ с предложением полностью запретить проведение хоррор-квестов на территории страны.