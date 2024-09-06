Башкирский ужас докатился до Москвы

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
В Стерлитамаке трое молодых людей получили серьезные травмы во время участия в хоррор-квесте. Упав из окна второго этажа заведения, молодые люди оказались жертвами не только несчастного случая, но и недостатков регулирования подобных мероприятий. Депутат Госдумы Сергей Колунов на фоне этого происшествия в Башкирии направил обращение в Следственный комитет РФ с предложением полностью запретить проведение хоррор-квестов на территории страны.
В своем обращении парламентарий отметил, что текущие нормативные акты не обеспечивают должного уровня безопасности для участников квестов. По его мнению, необходимы дополнительные меры по регулированию проведения таких мероприятий для лиц старше восемнадцати лет.
При этом Колунов подчеркнул наличие множества нарушений со стороны организаторов квестов — за последние годы было зафиксировано более девяти тысяч случаев несоответствия правилам охраны труда и санитарным нормам.
Хоррор-квесты представляют собой особый жанр развлечений, где участники погружаются в атмосферу страха и напряжения. Темные помещения и физические воздействия создают уникальный опыт, но также могут привести к серьезным последствиям. Как сообщает Госдума, на сегодняшний день расследуется более 30 уголовных дел по фактам нарушений при проведении квестов.