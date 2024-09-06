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Posted Сегодня, 04:46

Published Сегодня, 04:46

Modified Сегодня, 04:53

Updated Сегодня, 04:53

Башкирия толстеет

Башкирия толстеет

6 сентября 2024, 04:46
Фото: Минздрав РБ
Согласно последним данным от Минздрава Башкирии, в 2024 году ситуация с уровнем здоровья граждан вызывает серьезные опасения у врачей.

В рамках акции «Здоровая Республика — здоровый регион» медики выявили значительное количество случаев заболеваний, связанных с неправильным образом жизни и избыточным весом. За первые месяцы 2024 года специалистами было проведено 160 840 приемов и 39 411 обследований. Среди них — флюорографии (24 433) и маммографии (14 978), которые показали необходимость уделять больше внимания профилактике.

Результаты обследований говорят сами за себя: у почти 4 тысяч человек обнаружен повышенный уровень глюкозы в крови, у более 5 тысяч — повышенный уровень холестерина. Около 6,5 тысяч человек страдает от избыточного веса, а каждый четвертый сталкивается с высоким артериальным давлением.

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Сравнение данных за 2023 год показывает, что выявленных случаев людей страдающих от избыточного веса, выросло практически на 800 человек. Остальные показатели остались практически без изменений. Специалисты обращают внимание на важность необходимости регулярных медицинских обследований.

Напомним, уфимка Диана Гараева делилась своим опытом похудения на тридцать килограммов благодаря простым изменениям в образе жизни: отказу от популярных продуктов питания по совету врачей и ограничению рациона всего лишь одного компонента.

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