Башкирия толстеет

Результаты обследований говорят сами за себя: у почти 4 тысяч человек обнаружен повышенный уровень глюкозы в крови, у более 5 тысяч — повышенный уровень холестерина. Около 6,5 тысяч человек страдает от избыточного веса, а каждый четвертый сталкивается с высоким артериальным давлением.