Башкирии ищут нового топ-менеджера

Posted 6 сентября 2024, 05:47
Published 6 сентября 2024, 05:47
Modified 6 сентября 2024, 09:31
Updated 6 сентября 2024, 09:31
Среди множества вакансий, предлагаемых на рынке труда, одна из них привлекла особое внимание. Министерство промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан объявило конкурс на замещение должности руководителя в Государственное унитарное предприятие «Башкирские художественные промыслы „Агидель“».
Согласно условиям конкурса, который проводится в соответствии с Положением о проведении конкурса на замещение должности руководителя государственного унитарного предприятия Республики Башкортостан, документы будут приниматься с 6 сентября по 7 октября 2024 года. За этот период амбициозные кандидаты смогут представить свои идеи и планы по развитию «Агидели». Интересно отметить, что учредителем предприятия является Минземимущество Башкирии.
По данным из открытых источников, уставной капитал «Агидели» составляет почти 20 миллионов рублей, а численность персонала достигает 190 человек. Кандидатам предстоит не только реализовывать текущие проекты, но и развивать новые направления деятельности.