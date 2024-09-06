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Posted 6 сентября 2024, 05:47

Published 6 сентября 2024, 05:47

Modified 6 сентября 2024, 09:31

Updated 6 сентября 2024, 09:31

Башкирии ищут нового топ-менеджера

Башкирии ищут нового топ-менеджера

6 сентября 2024, 05:47
Фото: 1MI.
Вакансию можно считать работой мечты: государственное предприятие в полном финансовом порядке — руководи и радуйся.

Среди множества вакансий, предлагаемых на рынке труда, одна из них привлекла особое внимание. Министерство промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан объявило конкурс на замещение должности руководителя в Государственное унитарное предприятие «Башкирские художественные промыслы „Агидель“».

Согласно условиям конкурса, который проводится в соответствии с Положением о проведении конкурса на замещение должности руководителя государственного унитарного предприятия Республики Башкортостан, документы будут приниматься с 6 сентября по 7 октября 2024 года. За этот период амбициозные кандидаты смогут представить свои идеи и планы по развитию «Агидели». Интересно отметить, что учредителем предприятия является Минземимущество Башкирии.

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По данным из открытых источников, уставной капитал «Агидели» составляет почти 20 миллионов рублей, а численность персонала достигает 190 человек. Кандидатам предстоит не только реализовывать текущие проекты, но и развивать новые направления деятельности.

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