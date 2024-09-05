В Уфе сносят памятный сквер

Первый этап работ уже запущен — демонтаж старой брусчатки. Тарасов отметил, что будет тщательно следить за ходом выполнения всех строительных мероприятий. Он также призвал жителей проявить терпение в связи с возможными шумами и неудобствами на время проведения работ.