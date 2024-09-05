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В Уфе сносят памятный сквер

В Уфе сносят памятный сквер

5 сентября 2024, 12:11
Фото: Антон Тарасов
В Дёмском районе Уфы ведутся строительные работы в сквере «112-й Башкирской кавалерийской дивизии», сообщает в среду, 4 сентября, глава района Антон Тарасов.

В сквере «112-й Башкирской кавалерийской дивизии» началась масштабная реконструкция. Глава района Антон Тарасов поделился новостью с населением, подчеркнув важность проекта.

Реконструкция станет символом уважения и памяти о героях Великой Отечественной войны. В преддверии 80-летнего юбилея Победы жители смогут возложить цветы и почтить память своих земляков в обновленном пространстве.

Фото: Антон Тарасов

Первый этап работ уже запущен — демонтаж старой брусчатки. Тарасов отметил, что будет тщательно следить за ходом выполнения всех строительных мероприятий. Он также призвал жителей проявить терпение в связи с возможными шумами и неудобствами на время проведения работ.

— Важно помнить, что любые изменения требуют времени, — добавил Антон Тарасов.

Планируемые изменения коснутся не только визуального оформления — проект так же включает создание современных удобств для посетителей.

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