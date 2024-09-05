В Уфе сносят памятный сквер

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
В сквере «112-й Башкирской кавалерийской дивизии» началась масштабная реконструкция. Глава района Антон Тарасов поделился новостью с населением, подчеркнув важность проекта.
Реконструкция станет символом уважения и памяти о героях Великой Отечественной войны. В преддверии 80-летнего юбилея Победы жители смогут возложить цветы и почтить память своих земляков в обновленном пространстве.
Первый этап работ уже запущен — демонтаж старой брусчатки. Тарасов отметил, что будет тщательно следить за ходом выполнения всех строительных мероприятий. Он также призвал жителей проявить терпение в связи с возможными шумами и неудобствами на время проведения работ.
— Важно помнить, что любые изменения требуют времени, — добавил Антон Тарасов.
Планируемые изменения коснутся не только визуального оформления — проект так же включает создание современных удобств для посетителей.