Автобус разбился в Уфе — что известно о пострадавших

На момент инцидента в салоне автобуса находились 50 человек. Одна из женщин — 55-летняя пассажирка «НефАЗа» — почувствовала себя плохо и обратилась за медицинской помощью. В больнице ей диагностировали различные ушибы, но после оказания необходимой помощи ее отпустили домой.