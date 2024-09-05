Автобус разбился в Уфе — что известно о пострадавших

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
На улице Космонавтов в Уфе вечером в среду, 4 сентября, случилось столкновение пассажирского автобуса «НефАЗ» и легкового автомобиля «Черри Тигго». 55-летний водитель автобуса, следуя по маршруту №51 «Автоваз-Трикотажная фабрика», не заметил движущийся в попутном направлении автомобиль, что и стало причиной аварии.
На момент инцидента в салоне автобуса находились 50 человек. Одна из женщин — 55-летняя пассажирка «НефАЗа» — почувствовала себя плохо и обратилась за медицинской помощью. В больнице ей диагностировали различные ушибы, но после оказания необходимой помощи ее отпустили домой.
Теперь сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку для выяснения всех обстоятельств происшествия.