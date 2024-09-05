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Автобус разбился в Уфе — что известно о пострадавших

Автобус разбился в Уфе — что известно о пострадавших

5 сентября 2024, 05:07
Фото: Госавтоинспекция Уфы
В среду, 4 сентября, водитель автобуса Nº51 с 50 пассажирами в салоне врезался в «Черри Тигго», сообщает Госавтоинспекция Уфы.

На улице Космонавтов в Уфе вечером в среду, 4 сентября, случилось столкновение пассажирского автобуса «НефАЗ» и легкового автомобиля «Черри Тигго». 55-летний водитель автобуса, следуя по маршруту №51 «Автоваз-Трикотажная фабрика», не заметил движущийся в попутном направлении автомобиль, что и стало причиной аварии.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

На момент инцидента в салоне автобуса находились 50 человек. Одна из женщин — 55-летняя пассажирка «НефАЗа» — почувствовала себя плохо и обратилась за медицинской помощью. В больнице ей диагностировали различные ушибы, но после оказания необходимой помощи ее отпустили домой.

Теперь сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку для выяснения всех обстоятельств происшествия.

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