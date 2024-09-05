В Башкирию идут морозы: вернется ли тепло

Как сообщают синоптики, в пятницу, 6 сентября, в Башкирии следует ждать переменную облачность и сильный северный ветер — специалисты допускают в светлое время суток порывы до 14 м/с. Ночью на большей части региона температура воздуха составит +2°C… +7°C, однако при заморозках столбик термометра достигнет отметки в -2°C… 0°C. Днём же в регионе будет не выше +14°C… +19°C.