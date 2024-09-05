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Posted Сегодня, 13:17

Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

В Башкирию идут морозы: вернется ли тепло

В Башкирию идут морозы: вернется ли тепло

5 сентября 2024, 13:17
Фото: 1MI
Начало сентября в Башкирии отметится минусовыми температурами, гласит прогноз погоды в Уфе и Башкирии от регионального Гидрометцентра.

Как сообщают синоптики, в пятницу, 6 сентября, в Башкирии следует ждать переменную облачность и сильный северный ветер — специалисты допускают в светлое время суток порывы до 14 м/с. Ночью на большей части региона температура воздуха составит +2°C… +7°C, однако при заморозках столбик термометра достигнет отметки в -2°C… 0°C. Днём же в регионе будет не выше +14°C… +19°C.

Спасатели Госкомитета Республики по ЧС также предупредили, что на некоторых трассах возможно ухудшение видимости до 0,5 км из-за плотного тумана, который окутает регион утром.

Новый парк разобьют в Уфе
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе хотят разбить новый парк.

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