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Уфимцы пытаются ускорить строительство дороги петицией

Уфимцы пытаются ускорить строительство дороги петицией

5 сентября 2024, 14:58
Фото: change.org
Жители башкирской столицы попросили городскую администрацию поторопиться с открытием развязки улицы Пугачёва, соответствующая электронная петиция была опубликована на портале change.org.

Текст обращения гласит, что дорожные работы каждый час пик парализуют движение в Кузнецовском затоне — жителям окрестных районов и посёлков «приходится стоять в многочасовых пробках». Серьёзные опасения у людей вызывает и то, что зимой ситуация усугубится.

— Необходимо закончить <…> до наступления зимы. До следующего строительного сезона жители просто не смогут выдержать такие психические нагрузки, — пишет автор петиции Юлия В.

На момент публикации коллективное обращение решили подписать 573 человека.

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Напомним, часть улицы Пугачёва была перекрыта в связи с тем, что на ней ведётся строительство «Южных ворот» города Уфы — двухуровневой развязки. Как сообщал Mkset, открыть её власти обещали к 31 октября 2024 года.

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