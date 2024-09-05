ТОП-4 верных средства, чтобы плитка в ванной засияла как новая

Марина Жукова предлагает использовать 9-процентный уксус, который обычно можно найти в каждом доме. Для очистки смешайте уксус с водой в равных пропорциях, нанесите полученную смесь на загрязненные участки и оставьте на 20 минут. После этого аккуратно протрите поверхности губкой или щеткой. Этот способ не только действенный, но и экологически безопасный.