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Published Сегодня, 09:11

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Избавьтесь от пятен и налет на плитке навсегда!

ТОП-4 верных средства, чтобы плитка в ванной засияла как новая

5 сентября 2024, 09:11
Фото: Изображение Midjourney
Избавьтесь от пятен и налет на плитке навсегда!
Плитка в ванной со временем теряет блеск и красоту, покрываясь налетом и пятнами. Но не стоит отчаиваться — есть проверенные способы вернуть ей первоначальный вид.

Кафельная плитка — это практичный и красивый материал, который часто используется для отделки ванных комнат. Однако со временем на ее поверхности появляются известковые и мыльные налеты, ржавчина и даже плесень.

Все это делает плитку тусклой и некрасивой, а ванную комнату — менее уютной. Но как же справиться с этими неприятностями и вернуть плитке первозданный вид? Эксперт по домоводству Марина Жукова поделилась своими секретами и проверенными способами, которые помогут вам в этом нелегком деле.

Основные типы загрязнений

У плитки в ванной есть четыре главных противника: известковый налет, мыльные пятна, ржавчина и плесень. Для каждого из этих видов загрязнений нужен свой метод и специальные средства.

Известковые отложения

Распространенная проблема в многих домах, особенно в регионах с жесткой водой. Многие тратят много времени, пытаясь удалить их, не зная о простом решении.

Марина Жукова предлагает использовать 9-процентный уксус, который обычно можно найти в каждом доме. Для очистки смешайте уксус с водой в равных пропорциях, нанесите полученную смесь на загрязненные участки и оставьте на 20 минут. После этого аккуратно протрите поверхности губкой или щеткой. Этот способ не только действенный, но и экологически безопасный.

Мыльные разводы

Парадоксально, но моющие средства могут сами стать источником загрязнения, создавая на плитке жирную пленку.

— Проблему легко устранить, используя обычный гель для мытья посуды. Приготовьте концентрированное растворение, нанесите его на плитку и аккуратно вытрите. В результате плитка засияет, словно только что установленная, — говорит домохозяйка.
Мыльные разводыМыльные разводы
Мыльные разводы
Фото: Изображение Midjourney

Ржавчина

Ржавчина — это еще одна большая проблема для домохозяек. Существуют специализированные средства для удаления ржавых пятен, но также можно справиться с этим с помощью подручных материалов.

Блогер рекомендует использовать лимонную кислоту или лимонный сок. Нанесите средство на пятно, оставьте на 15-20 минут, а затем протрите грубой щеткой. Ржавчина исчезнет, как по волшебству.

Плесень

Плесень не только портит внешний вид ванной комнаты, но и угрожает здоровью. Особенно опасна она для маленьких детей, пенсионеров и людей с ослабленным иммунитетом.

— Этот противный грибок очень часто появляется в углах ванной и между плитками. Чтобы его победить, используйте смесь соды и уксуса, — советует Марина.

Нанесите пасту на пораженную область, оставьте на 15 минут, а затем сотрите. Плесень исчезнет, а ванная комната снова станет безопасной.

Дополнительные советы

Если вам нужен мгновенный результат, попробуйте использовать меламиновую губку. Она работает по принципу стиральной резинки и просто удаляет с поверхности плитки любые загрязнения. Однако, меламиновые губки быстро изнашиваются: одной хватит максимум на одну или две уборки.

Еще один действенный способ — это применение пара. Например, можно воспользоваться ручным отпаривателель, который не только эффективно устраняет загрязнения, но и дезинфицирует поверхность.

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