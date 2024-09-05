Студенты выпали из окна во время квеста в Стерлитамаке

К сожалению, этот угол оказался у окна с ненадёжной конструкцией: «Там была просто картонка вместо нормальной рамы! Как только мы немного прижались — стекло разбилось, и мы полетели вниз». Элмин получил сотрясение мозга и множество ушибов.