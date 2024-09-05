Студенты выпали из окна во время квеста в Стерлитамаке

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Как стало известно, инцидент произошел 31 августа 2024 года около 23:00. Группа молодых людей решила развлечься на Комсомольской, выбрав квест «Фобия». Однако то, что должно было стать увлекательным приключением, обернулось тяжелыми последствиями для студентов.
По словам подруги пострадавших, актёр, играющий свою роль на протяжении игры, неожиданно прижал ребят к окну электрошокером. Под их весом рама начала трещать и в итоге рухнула — студенты выпали из окна второго этажа.
Двое молодых людей получили сотрясение мозга и переломы, а третьего пришлось госпитализировать с тяжелым сотрясением. Комнату, где произошел инцидент, закрыли для дальнейшего расследования, однако остальные помещения квест-комнаты продолжают работать.
Владелец квест-комнаты Артур Иванов выразил свое удивление по поводу случившегося. Он утверждает, что его команда не использовала электрошокеры для запугивания участников и что он сам был шокирован происшествием.
Один из пострадавших, 21-летний Элмин, дал интервью Mash Batash, где поделился подробностями того, что произошло во время игры. Сейчас он находится в больнице с диагнозом «сотрясение мозга».
По словам молодого человека, во время игры актёр начал запугивать участников электрошокером. Студенты оказались прижатыми к стеклянному окну, которое оказалось ненадежным.
— Мы разгадали несколько загадок на квесте «Фобия», и вдруг актёр подошёл к нам ближе, стал запугивать. Мы все забились в угол комнаты из-за страха, — рассказывает Элмин.
К сожалению, этот угол оказался у окна с ненадёжной конструкцией: «Там была просто картонка вместо нормальной рамы! Как только мы немного прижались — стекло разбилось, и мы полетели вниз». Элмин получил сотрясение мозга и множество ушибов.
Парень также отметил отсутствие адекватных мер безопасности: «Техника безопасности отсутствовала полностью! При малейшем давлении окно просто провалилось».
Прокуратура города уже начала проверку по факту травмирования участников квеста. В ходе проверки будут оценены действия организаторов мероприятия и обеспеченность безопасных условий для пребывания граждан. При наличии оснований прокуратура примет меры реагирования.