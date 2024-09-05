Средние предлагаемые зарплаты для пенсионеров в Уфе выросли на 37%

По словам регионального представителя Авито Работы в Приволжском Федеральном округе Наиля Хафизова, расширение границ найма и открытость соискателям пенсионного возраста или без опыта работы — один из ключевых трендов рынка труда в условиях дефицита кадров. На данный момент на платформе размещено более 450 тысяч вакансий для старшего поколения и более 50 тысяч — для специалистов от 16 лет.