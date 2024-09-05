Средние предлагаемые зарплаты для пенсионеров в Уфе выросли на 37%

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Наиболее высокий заработок пенсионерам обещают в сфере доставок и грузоперевозок, где месячная оплата труда достигает 129 тысяч рублей. При этом увеличился не только уровень предлагаемых зарплат, но и спрос на соискателей пенсионного возраста — плюс 213% год к году.
Высокий интерес к специалистам старшего поколения наблюдается в сфере торговли — как розничной, так и оптовой. На данный сегмент приходится 9,7% размещенных вакансий для данной категории. Также стабильный спрос можно отметить в доставке, грузоперевозке и логистике — 9,7%, общественном питании — 4,9%, производстве и сельском хозяйстве — 4,9%.
По словам регионального представителя Авито Работы в Приволжском Федеральном округе Наиля Хафизова, расширение границ найма и открытость соискателям пенсионного возраста или без опыта работы — один из ключевых трендов рынка труда в условиях дефицита кадров. На данный момент на платформе размещено более 450 тысяч вакансий для старшего поколения и более 50 тысяч — для специалистов от 16 лет.