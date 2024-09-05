«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в первом «зелёном дерби» сезона

Posted Сегодня, 20:03
Published Сегодня, 20:03
Modified Сегодня, 20:12
Updated Сегодня, 20:12
«Юлаевцы» взяли матч со счётом 5:3 в их пользу. Первые две шайбы принесли башкортостанскому клубу Глеб Кузьмин и Нейтан Тодд.
Во втором периоде гостям удалось временно перехватить инициативу. Игроки казанской команды Александр Барабанов и Ник Петан сравняли счёт, однако позже одну шайбу завёл в ворота «Ак Барса» Ярослав Цулыгин, после чего последовал обмен шайбами от «юлаевца» Александра Хмелевски и казанца Артёма Галимова. Пятый гол принёс уфимскому клубу Шелдон Ремпал.
В интервью «Чемпиону» тренер «СЮ» Виктор Козлов назвал игру крайне волнительной и эмоциональной. Говоря о недочётах в стратегии уфимской команды, Козлов заявил, что клубу необходимо будет «подтянуть игру на точке». Временный перехват инициативы казанцами тренер объяснил недопустимыми ошибками со стороны уфимцев.
Напомним, как сообщал Mkset, в сентябре у «Салавата Юлаева» ожидаются ещё три домашние игры.