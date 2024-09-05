«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в первом «зелёном дерби» сезона

Во втором периоде гостям удалось временно перехватить инициативу. Игроки казанской команды Александр Барабанов и Ник Петан сравняли счёт, однако позже одну шайбу завёл в ворота «Ак Барса» Ярослав Цулыгин, после чего последовал обмен шайбами от «юлаевца» Александра Хмелевски и казанца Артёма Галимова. Пятый гол принёс уфимскому клубу Шелдон Ремпал.