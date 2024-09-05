«Росинкас»: 70% расчетов в новых регионах РФ осуществляются за наличные

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Объясняя причины популярности наличных расчетов, Медведев подчеркнул, что для таких операций не требуются интернет или электронные устройства. Некоторые люди предпочитают наличные из-за религиозных убеждений или состояния здоровья. Также наличные помогают экономить, поскольку люди менее склонны тратить их быстро, сообщает gazeta.ru.
Еще одной причиной распространенности наличных в новых регионах является необходимость стабильного функционирования энергетической и другой важной инфраструктуры. Российские финансовые учреждения только начинают осваивать эти рынки и пока не полностью здесь представлены.
Медведев добавил, что риск утраты средств при использовании интернет-платежей все еще выше по сравнению с наличными. По данным Генпрокуратуры, более 35% преступлений в России связано с киберпреступлениями и безналичными расчетами.
Однако Медведев уверен, что новые регионы достигнут уровня безналичных расчетов, характерного для всей России (83,4%, по данным ЦБ), через два-три года. Он считает, что государство должно обеспечить всем гражданам равный доступ к платежной инфраструктуре, включая систему безналичного денежного обращения по всей стране.