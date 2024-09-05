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«Росинкас»: 70% расчетов в новых регионах РФ осуществляются за наличные

«Росинкас»: 70% расчетов в новых регионах РФ осуществляются за наличные

5 сентября 2024, 08:58
Фото: пресс-служба «Росинкас»
Президент объединения «Росинкас» Василий Медведев сообщил, что около 70% расчетов в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях осуществляются наличными. Он отметил, что это самый удобный и доступный способ оплаты для большей части жителей новых регионов.

Объясняя причины популярности наличных расчетов, Медведев подчеркнул, что для таких операций не требуются интернет или электронные устройства. Некоторые люди предпочитают наличные из-за религиозных убеждений или состояния здоровья. Также наличные помогают экономить, поскольку люди менее склонны тратить их быстро, сообщает gazeta.ru.

Еще одной причиной распространенности наличных в новых регионах является необходимость стабильного функционирования энергетической и другой важной инфраструктуры. Российские финансовые учреждения только начинают осваивать эти рынки и пока не полностью здесь представлены.

Медведев добавил, что риск утраты средств при использовании интернет-платежей все еще выше по сравнению с наличными. По данным Генпрокуратуры, более 35% преступлений в России связано с киберпреступлениями и безналичными расчетами.

Однако Медведев уверен, что новые регионы достигнут уровня безналичных расчетов, характерного для всей России (83,4%, по данным ЦБ), через два-три года. Он считает, что государство должно обеспечить всем гражданам равный доступ к платежной инфраструктуре, включая систему безналичного денежного обращения по всей стране.

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