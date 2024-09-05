Педиатр Музафарова назвала продукты, которые должны быть в обеде школьника

«В первую очередь должны быть овощи, которые можно приготовить на пару или потушить. В ланчбоксе желательно сделать разноцветные разделы, чтобы ребенку было интересно. А также должны быть белки: это куриное мясо, индейка, говядина, рыба, яйца. Обязательно должны быть в рационе молочные продукты и фрукты», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».