Онлайн-переход розничных клиентов банка «Открытие» в ВТБ завершится в конце декабря

Posted Сегодня, 18:29
Published Сегодня, 18:29
Modified Сегодня, 18:29
Updated Сегодня, 18:29
Для клиентов «Открытия» нет необходимости в перевыпуске дебетовых и зарплатных карт. Процесс перехода в ВТБ, как и перевод средств, осуществляется через полностью защищенные онлайн-каналы, а также при личном визите в офис учреждения, пишет inkazan.ru.
На данный момент в ВТБ успешно переведено 85% кредитного портфеля «Открытия» на общую сумму 658 млрд рублей и 78% портфеля сбережений, что составляет 842 млрд рублей. В эту сумму также вошли вклады на балансе «Открытия», которые будут автоматически переведены в ВТБ по истечении срока, согласно подписанному отложенному платежному поручению.
Заместитель президента — председателя правления банка «Открытие» Юрий Андресов отметил, что объединенная команда банка выполнила значительную работу, запустив в конце мая полностью цифровую платформу для перехода розничных клиентов, которой уже воспользовались 1,2 млн пользователей.