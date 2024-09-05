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Онлайн-переход розничных клиентов банка «Открытие» в ВТБ завершится в конце декабря

Онлайн-переход розничных клиентов банка «Открытие» в ВТБ завершится в конце декабря

5 сентября 2024, 18:29
Фото: 1MI
С момента начала объединения в ВТБ перешли более 2 млн активных клиентов банка «Открытие». Свыше половины из них воспользовались функцией онлайн-перехода. Возможность дистанционного перевода денег в период объединения двух банков останется доступной вплоть до конца 2024 года.

Для клиентов «Открытия» нет необходимости в перевыпуске дебетовых и зарплатных карт. Процесс перехода в ВТБ, как и перевод средств, осуществляется через полностью защищенные онлайн-каналы, а также при личном визите в офис учреждения, пишет inkazan.ru.

На данный момент в ВТБ успешно переведено 85% кредитного портфеля «Открытия» на общую сумму 658 млрд рублей и 78% портфеля сбережений, что составляет 842 млрд рублей. В эту сумму также вошли вклады на балансе «Открытия», которые будут автоматически переведены в ВТБ по истечении срока, согласно подписанному отложенному платежному поручению.

Заместитель президента — председателя правления банка «Открытие» Юрий Андресов отметил, что объединенная команда банка выполнила значительную работу, запустив в конце мая полностью цифровую платформу для перехода розничных клиентов, которой уже воспользовались 1,2 млн пользователей.

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