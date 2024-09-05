Онлайн-переход розничных клиентов банка «Открытие» в ВТБ завершится в конце декабря

На данный момент в ВТБ успешно переведено 85% кредитного портфеля «Открытия» на общую сумму 658 млрд рублей и 78% портфеля сбережений, что составляет 842 млрд рублей. В эту сумму также вошли вклады на балансе «Открытия», которые будут автоматически переведены в ВТБ по истечении срока, согласно подписанному отложенному платежному поручению.