Новый парк разобьют в Уфе

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
В Уфе начались работы по благоустройству нового природного маршрута. В четверг, 5 сентября, мэр города Ратмир Мавлиев прошёлся по будущей тропе «Уфимского ожерелья», которая протянется на 4 километра от улицы Блюхера до биатлонного комплекса.
На этом этапе работы сосредоточены на очистке территории от мусора и поросли. В результате планируется создать благоустроенный маршрут с асфальтобетонным покрытием, освещением и удобными скамейками для отдыха.
— Красивое, лаконичное и приятное место с хорошими видовыми характеристиками, — отметил градоначальник.
Интересно, что маршрут соединит уже существующую тропу «Воронки» с Дежневской лестницей, тем самым создавая новый пешеходный коридор для жителей города. По словам мэра, данный участок станет одним из самых привлекательных мест в Уфе благодаря живописным перепадам рельефа и возможности единения с природой.
Проект благоустройства включает не только создание дорожек и освещения, но также установку детских и спортивных площадок с резиновым покрытием. Вдобавок предусмотрены интерактивные зоны для детей и площадки для выгула собак. На территории будет смонтировано около 200 светильников.
Ратмир Мавлиев подчеркнул важность завершения первого этапа работ к ноябрю 2024 года: «Мы активно убираем мусор, разбираемся с бывшими погребами и стараемся сделать все, чтобы этот участок стал доступен нашим гражданам как можно быстрее».