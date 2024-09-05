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Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

Новый парк разобьют в Уфе

Новый парк разобьют в Уфе

5 сентября 2024, 09:46
Фото: Ратмир Мавлиев
Глава городской администрации Ратмир Мавлиев нашел место для зоны отдыха возле поликлиники и поделился проектом в своем онлайн-канале в четверг, 5 сентября.
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Отдых

В Уфе начались работы по благоустройству нового природного маршрута. В четверг, 5 сентября, мэр города Ратмир Мавлиев прошёлся по будущей тропе «Уфимского ожерелья», которая протянется на 4 километра от улицы Блюхера до биатлонного комплекса.

На этом этапе работы сосредоточены на очистке территории от мусора и поросли. В результате планируется создать благоустроенный маршрут с асфальтобетонным покрытием, освещением и удобными скамейками для отдыха.

— Красивое, лаконичное и приятное место с хорошими видовыми характеристиками, — отметил градоначальник.
Фото: Соцсети

Интересно, что маршрут соединит уже существующую тропу «Воронки» с Дежневской лестницей, тем самым создавая новый пешеходный коридор для жителей города. По словам мэра, данный участок станет одним из самых привлекательных мест в Уфе благодаря живописным перепадам рельефа и возможности единения с природой.

Проект благоустройства включает не только создание дорожек и освещения, но также установку детских и спортивных площадок с резиновым покрытием. Вдобавок предусмотрены интерактивные зоны для детей и площадки для выгула собак. На территории будет смонтировано около 200 светильников.

Видео: Ратмир Мавлиев

Ратмир Мавлиев подчеркнул важность завершения первого этапа работ к ноябрю 2024 года: «Мы активно убираем мусор, разбираемся с бывшими погребами и стараемся сделать все, чтобы этот участок стал доступен нашим гражданам как можно быстрее».

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