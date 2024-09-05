Моющий пылесос или ручная швабра? Разбираем плюсы и минусы способов уборки

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Published Сегодня, 13:00
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Updated Сегодня, 13:03
В последние годы пылесосы для влажной уборки набирают все большую популярность среди владельцев домов и квартир. Это неудивительно, ведь они значительно упрощают процесс уборки, экономя ваше время и силы. Но насколько они действительно эффективны в сравнении с традиционными методами мытья полов?
Чтобы разобраться в этом вопросе, редактор издания Homes and Gardens провел множество экспериментов и тестов с различными моделями пылесосов и швабр. Он также собрал мнения экспертов и профессиональных уборщиков, чтобы понять, что же лучше для повседневной уборки.
Во-первых, стоит отметить, что швабра — это экономичный выбор. Ведро и тряпка являются одними из самых бюджетных и легкодоступных инструментов для очистки полов. Их можно приобрести практически в любом магазине с хозяйственными товарами, и для их покупки не требуется значительных финансовых затрат.
К тому же швабры могут плохо справляться с волосами, пылинками и мелкими частицами, которые могут оставаться на полу после уборки. А для поддержания гигиены тряпки или губки на швабре нужно регулярно менять или стирать, что добавляет дополнительные хлопоты.
— Не все моющие пылесосы хорошо справляются с ворсовыми поверхностями, а некоторые так и вовсе не предназначены для них. К тому же, большинство моделей — это именно аналог швабры. Они не разбираются и вы не сможете пропылесосить плинтус или в складках дивана, — прокомментировала Ронда Уилсон, специалист компании FreshSpace Cleaning.
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