mkset.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 13:00

Published Сегодня, 13:00

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Влажная уборка пылесосом или мытье полов шваброй: что лучше для вашего дома?

Моющий пылесос или ручная швабра? Разбираем плюсы и минусы способов уборки

5 сентября 2024, 13:00
Фото: Изображение Midjourney
Влажная уборка пылесосом или мытье полов шваброй: что лучше для вашего дома?
Мытье полов традиционной шваброй или использование современного пылесоса для влажной уборки? Что лучше для вашего дома?

В последние годы пылесосы для влажной уборки набирают все большую популярность среди владельцев домов и квартир. Это неудивительно, ведь они значительно упрощают процесс уборки, экономя ваше время и силы. Но насколько они действительно эффективны в сравнении с традиционными методами мытья полов?

Швабра или пылесос для влажной уборки?

Чтобы разобраться в этом вопросе, редактор издания Homes and Gardens провел множество экспериментов и тестов с различными моделями пылесосов и швабр. Он также собрал мнения экспертов и профессиональных уборщиков, чтобы понять, что же лучше для повседневной уборки.

Плюсы мытья полов шваброй

Во-первых, стоит отметить, что швабра — это экономичный выбор. Ведро и тряпка являются одними из самых бюджетных и легкодоступных инструментов для очистки полов. Их можно приобрести практически в любом магазине с хозяйственными товарами, и для их покупки не требуется значительных финансовых затрат.

  • Простота использования: этот процесс не требует специальных навыков или обучения. Достаточно намочить тряпку или губку в воде с моющим средством и протереть пол.
  • Гибкость и маневренность: швабры обычно легкие и имеют длинную ручку, что позволяет легко добираться до труднодоступных мест, таких как углы и вокруг мебели.
  • Контроль над процессом: вы можете контролировать количество воды и моющего средства, что особенно важно для ухода за чувствительными или дорогими видами напольных покрытий.
  • Эффективность в удалении грязи и пятен: правильно использованная швабра способна эффективно удалять грязь, пыль и пятна с различных типов полов.
Минусы мытья полов шваброй:Минусы мытья полов шваброй:
Минусы мытья полов шваброй:
Фото: Изображение Midjourney

Минусы мытья полов шваброй:

  • Физическая нагрузка: это трудоемкий и физически утомительный процесс, особенно если речь идет о больших площадях.
  • Время: процесс требует времени, особенно если необходимо часто менять воду для поддержания ее чистоты. Из плюсов, на данный момент на рынке есть специализированные швабры, которые не смешивают чистую и грязную воду, а также обладают автоматическим отжимом, однако некоторые виды стоят столько же сколько небольшой дешевый робот-пылесос.
  • Риск повреждения пола: использование слишком большого количества воды или агрессивных моющих средств может повредить некоторые типы напольных покрытий, такие как дерево или ламинат.

К тому же швабры могут плохо справляться с волосами, пылинками и мелкими частицами, которые могут оставаться на полу после уборки. А для поддержания гигиены тряпки или губки на швабре нужно регулярно менять или стирать, что добавляет дополнительные хлопоты.

Плюсы влажной уборки пылесосомПлюсы влажной уборки пылесосом
Плюсы влажной уборки пылесосом
Фото: Изображение Midjourney

Плюсы влажной уборки пылесосом

  1. Комбинированная функциональность: влажная уборка позволяет одновременно всасывать пыль, грязь и моющие растворы, что делает процесс уборки более эффективным и экономит время. Таким функционалом обладают, например, пылесосы марки Bissell CrossWave.
  2. Глубокая очистка: вода помогает удалить глубоко въевшуюся грязь, пятна и аллергены, которые обычно остаются после сухой уборки.
  3. Удобство использования: многие модели. например такие как Kärcher, оснащены регулируемым давлением воды, автоматическим переключением между сухой и влажной уборкой, а также функцией быстрой сушки, что делает их удобными в использовании для различных типов поверхностей.
  4. Меньше физических усилий: Влажная уборка пылесосом требует меньше физической нагрузки, чем традиционное мытье полов ведром и шваброй.
  5. Подходит для разных поверхностей: модели бренда Philips AquaTrio, как и многие современные модели предназначены для использования на различных типах полов, включая ламинат, паркет, керамическую плитку и ковровые покрытия.
  6. Уменьшение аллергенов: некоторые пылесосы продаются с меткой Pet & Family. Такой знак означает, что при влажной уборке пылесос всасывает большее количество пыли, пылевых клещей и других аллергенов в воздухе, что особенно важно для людей с аллергиями и астмой.
Секреты опытных хозяек: как соль делает полы идеально чистыми и безопасными для всех
Узнать подробнее

Минусы влажной уборки пылесосом:

  1. Высокая стоимость: конечно, есть модели со средним ценником по рынку, однако их функционал оставляет желать лучшего.
  2. Потребление электроэнергии и воды: некоторые пылесосы обеспечивает отличную фильтрацию и глубокую очистку, но тратят больше электроэнергии, чем стандартные модели. Более того, некоторая техника обладает еще и функциями самоочистки, что снова увеличивает энергопотребление.
  3. Необходимость регулярной замены расходных материалов: фильтры, щетки и другие расходные материалы в пылесосах для влажной уборки требуют регулярной замены, что добавляет дополнительные расходы. А еще если вашем пылесосе нет самоочищения, то вам придется его мыть также как и тряпку на швабре.
— Не все моющие пылесосы хорошо справляются с ворсовыми поверхностями, а некоторые так и вовсе не предназначены для них. К тому же, большинство моделей — это именно аналог швабры. Они не разбираются и вы не сможете пропылесосить плинтус или в складках дивана, — прокомментировала Ронда Уилсон, специалист компании FreshSpace Cleaning.
Минусы влажной уборки пылесосом:Минусы влажной уборки пылесосом:
Минусы влажной уборки пылесосом:
Фото: Изображение Midjourney
3 правила ухода за роботом-пылесосом, которые нужно знать еще до покупки
Узнать подробнее
Читайте также:
7 вещей в доме, которые можно очистить с помощью кукурузного крахмалаКак вернуть унитазу белизну и устранить неприятные запахи без дорогих средств?Как избавиться от липких следов наклеек: простые и эффективные методы
#Ольга Харина#Технологии#Дом#КЦ#Дом и сад#Уборка#Культура чистоты#Пол
Подпишитесь
Шакшинский мост внезапно закроют в Уфе
Сегодня, 12:18
В Уфе сносят памятный сквер
Сегодня, 12:11
Уфу и Казань свяжет бразильский «Икар»
Сегодня, 12:08
Искал работу — нашел колбасу и судимость
Сегодня, 11:36
Видео. Новый парк разобьют в Уфе
Сегодня, 09:46
Бомбоубежище в Уфе досталось застройщику за ₽12 млн
Сегодня, 11:20