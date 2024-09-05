Моющий пылесос или ручная швабра? Разбираем плюсы и минусы способов уборки

К тому же швабры могут плохо справляться с волосами, пылинками и мелкими частицами, которые могут оставаться на полу после уборки. А для поддержания гигиены тряпки или губки на швабре нужно регулярно менять или стирать, что добавляет дополнительные хлопоты.