Мобилизация в России — заявление Кремля

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Последние новости о мобилизации в России в 2024 году прокомментировал официальный представитель Кремля и пресс-секретарь Президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Он сообщил позицию Москвы в кулуарах Восточного экономического форума, который в эти дни проходит во Владивостоке. Отвечая на вопросы журналистов о том, будет ли мобилизация в России, Дмитрий Песков заявил, что в России объявление новой мобилизации не обсуждается. Он отметил, что эта мера не согласуется с потоком претендентов на службу в рядах Министерства обороны России по контракту.
— Россия готова к дипломатии, новая мобилизация не планируется. Обсуждений о мобилизации не ведётся. Поток желающих заключить контракт большой. Поэтому каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал, — цитирует представителя Кремля ТАСС.
Напомним, ранее ряд западных СМИ заявил о том, что России остро необходима новая волна мобилизации осенью 2024 года. Впрочем, там не стали уточнять, какой именно мобилизации — общей, чего не было с Великой Отечественной войны, или частичной, которая проводилась осенью 2022 года. Кроме того, публикации западной прессы основаны на мнениях уже экс-российских неназванных политиков и подсчеты экономистов собственных служб изданий. Методика подсчета о том, сколько России нужно поставить человек под ружье в ходе мобилизации, также не была раскрыта.
Также на полях Восточного экономического форума-2024 во Владивостоке заявления по СВО сделал и Президент России Владимир Путин. Приведем основные тезисы заявления Путина по СВО:
— Вторжение в Курскую область было попыткой Киева заставить Москву беспокоиться и приостановить свои действия в Донбассе;
— Однако ничего не вышло, вооруженные силы России ускорили свои наступательные действия;
— Обстановка в приграничных российских регионах стабилизировалась, противник вытесняется;
— Атаки ВСУ на Курскую АЭС представляют собой крайне опасные акты терроризма, Киев должен учитывать возможные последствия зеркального ответа;
— Россия никогда не отказывалась от возможности вести переговоры по Украине на основе согласованных в Стамбуле условий;
— Стамбульские соглашения устраивали Украину, но Киев отошел от них исключительно под давлением Запада;
— Мобилизация в Украине приведет к серьезному истощению страны;
— Москва всегда будет отстаивать интересы граждан Украины, которые поддерживают русский язык и традиции.
Напомним, что слухи о необходимости мобилизации в России появились на фоне вторжения на территорию РФ сил ВСУ в конце лета 2024 года. Зачистка приграничья от войск и ДРГ продолжается. Кроме того, Россия активизировала действия на других знаковых участках фронта.