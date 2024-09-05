Мобилизация в России — заявление Кремля

Последние новости о мобилизации в России в 2024 году прокомментировал официальный представитель Кремля и пресс-секретарь Президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Он сообщил позицию Москвы в кулуарах Восточного экономического форума, который в эти дни проходит во Владивостоке. Отвечая на вопросы журналистов о том, будет ли мобилизация в России, Дмитрий Песков заявил, что в России объявление новой мобилизации не обсуждается. Он отметил, что эта мера не согласуется с потоком претендентов на службу в рядах Министерства обороны России по контракту.



— Россия готова к дипломатии, новая мобилизация не планируется. Обсуждений о мобилизации не ведётся. Поток желающих заключить контракт большой. Поэтому каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал, — цитирует представителя Кремля ТАСС.



Напомним, ранее ряд западных СМИ заявил о том, что России остро необходима новая волна мобилизации осенью 2024 года. Впрочем, там не стали уточнять, какой именно мобилизации — общей, чего не было с Великой Отечественной войны, или частичной, которая проводилась осенью 2022 года. Кроме того, публикации западной прессы основаны на мнениях уже экс-российских неназванных политиков и подсчеты экономистов собственных служб изданий. Методика подсчета о том, сколько России нужно поставить человек под ружье в ходе мобилизации, также не была раскрыта.



Также на полях Восточного экономического форума-2024 во Владивостоке заявления по СВО сделал и Президент России Владимир Путин. Приведем основные тезисы заявления Путина по СВО: