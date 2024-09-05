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Posted 5 сентября 2024, 14:41

Published 5 сентября 2024, 14:41

Modified 5 сентября 2024, 18:01

Updated 5 сентября 2024, 18:01

Кому не дадут бесплатно привиться в Башкирии

Кому не дадут бесплатно привиться в Башкирии

5 сентября 2024, 14:41
Фото: 1MI.
Сюжет
Вакцинация
В столице Башкортостана в четверг, 5 сентября, провели пресс-конференцию о ситуации с заболеваемостью гриппом и респираторными инфекциями.

Напомним, ранее Mkset сообщал о том, что в начале месяца в регионе началась вакцинация от гриппа. В Республику завезли несколько партий соответствующих препаратов. Отметим, что именно конец лета и начало осени считаются самым благоприятными периодами, чтобы сделать прививку от гриппа.

Из данных Роспотребнадзора следует, что на момент публикации случаев гриппа в Республике не зафиксировано. При этом в 2023 году первые инфицирования регистрировали во второй половине сентября.

Бесплатную вакцинацию в регионе смогут получить следующие категории населения:

  • Дети старше полугода;
  • Ученики школ, студенты вузов и ссузов;
  • Работники медицинской, образовательной, транспортной, коммунальной и ряда других сфер;
  • Лица старше 60 лет;
  • Женщины в период беременности;
  • Призывники;
  • Лица с хроническими заболеваниями.

Считается, что перечисленные группы наиболее подвержены риску заразиться. В связи с этим для них предусмотрено бесплатное получение вакцины.

Вакцинация от гриппа в Уфе началась в сентябре
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