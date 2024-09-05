Как обходят блокировку YouTube

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:48
Некоторые операторы, не испугавшиеся властей, обратились в ассоциацию АМОР. Спустя месяц после начала блокировки YouTube в России стало очевидно, что Роскомнадзор не удаётся просто удалить платформу из российской сети. В регионах, таких как Дагестан и ЮФО, провайдеры нашли способы обойти блокировку YouTube.
Операторы объяснили свои действия тем, что пользователи начали массово выражать недовольство по поводу недоступности YouTube и не смогли предложить им вразумительное объяснение. У Роскомнадзора не нашлось правовых оснований для ограничения доступа к данной платформе, так как она не числится в перечнях иностранных агентов или экстремистских организаций.
Подробнее о развитии ситуации по блокировке YouTube — в материале «Новых Известий».