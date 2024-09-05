Как обходят блокировку YouTube

Операторы объяснили свои действия тем, что пользователи начали массово выражать недовольство по поводу недоступности YouTube и не смогли предложить им вразумительное объяснение. У Роскомнадзора не нашлось правовых оснований для ограничения доступа к данной платформе, так как она не числится в перечнях иностранных агентов или экстремистских организаций.



Подробнее о развитии ситуации по блокировке YouTube — в материале «Новых Известий».