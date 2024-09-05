mkset.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 08:45

Published Сегодня, 08:45

Modified Сегодня, 08:48

Updated Сегодня, 08:48

Как обходят блокировку YouTube

Как обходят блокировку YouTube

5 сентября 2024, 08:45
Фото: 1MI
Роскомнадзор обязал российские интернет-провайдеры прекратить ускорение работы YouTube и угрожает отозвать лицензии у тех, кто не выполнит требования.

Некоторые операторы, не испугавшиеся властей, обратились в ассоциацию АМОР. Спустя месяц после начала блокировки YouTube в России стало очевидно, что Роскомнадзор не удаётся просто удалить платформу из российской сети. В регионах, таких как Дагестан и ЮФО, провайдеры нашли способы обойти блокировку YouTube.

Операторы объяснили свои действия тем, что пользователи начали массово выражать недовольство по поводу недоступности YouTube и не смогли предложить им вразумительное объяснение. У Роскомнадзора не нашлось правовых оснований для ограничения доступа к данной платформе, так как она не числится в перечнях иностранных агентов или экстремистских организаций.

Подробнее о развитии ситуации по блокировке YouTube — в материале «Новых Известий».

Студенты выпали из окна во время квеста в Стерлитамаке
Узнать подробнее
Читайте также:
Мобилизация в России — заявление КремляСтуденты выпали из окна во время квеста в СтерлитамакеВ Башкирии рухнули цены на 27 популярных продуктов
#Юлия Литвиненко#Общество#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Украина#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Татарстан#Общественность#Пользователи#Дагестан#Лицензии#YouTube#Курск#Курская область#Блокировка
Подпишитесь
СВО вынудило мужчину жениться в Башкирии
Сегодня, 10:35
Беременная уфимка запинала ребенка на детской площадке
Сегодня, 10:52
Поликлиники Башкирии клонируют
Сегодня, 11:14
Видео. Горячо ожидаемый Уфой детсад готов лишь на 45%
Сегодня, 10:41
Видео. Новый парк разобьют в Уфе
Сегодня, 09:46
Бомбоубежище в Уфе досталось застройщику за ₽12 млн
Сегодня, 11:20