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Горячо ожидаемый Уфой детсад готов лишь на 45%

Горячо ожидаемый Уфой детсад готов лишь на 45%

5 сентября 2024, 10:41
Фото: Олег Котов
Строительные площадки будущих учреждений дошкольного образования в спальных районах посетил в четверг, 5 сентября, глава Ленинского района Олег Котов.

В Ленинском районе Уфы продолжается строительство двух детских садов, которые должны удовлетворить растущие потребности местных жителей. Один из них возводится в жилом комплексе «Сосны», а второй — в квартале №23 жилого района «Затон-Восточный».

К началу сентября 2024 года строительство детского сада на 156 мест в «Соснах» достигло 45% готовности. Глава района Олег Котов сообщил о текущем состоянии работ: на первом и втором этажах успешно завершены кладочные работы, выполнено перекрытие второго этажа, а также начаты кровельные и штукатурные работы. Внутренние помещения уже начали обустраивать с помощью сантехнических и электромонтажных работ.

Видео: Олег Котов

В ближайшее время планируется установка окон и дверей, а также работа над фасадом здания. По проекту детский сад будет оборудован отдельной котельной, что обеспечит его автономность в отоплении. Особое внимание уделяется климатическим условиям региона: кровля будет оснащена спаренными водосточными воронками для эффективного отведения дождевой воды.

Проектирование учреждения также предусматривает наличие беседок и игровых площадок на территории дошкольного образовательного объекта. Двухэтажный детский сад займет площадь 2263,45 квадратных метра и рассчитан на шесть групп, включая ясельную.

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