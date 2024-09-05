Горячо ожидаемый Уфой детсад готов лишь на 45%

К началу сентября 2024 года строительство детского сада на 156 мест в «Соснах» достигло 45% готовности. Глава района Олег Котов сообщил о текущем состоянии работ: на первом и втором этажах успешно завершены кладочные работы, выполнено перекрытие второго этажа, а также начаты кровельные и штукатурные работы. Внутренние помещения уже начали обустраивать с помощью сантехнических и электромонтажных работ.