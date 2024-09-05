Горячо ожидаемый Уфой детсад готов лишь на 45%

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
В Ленинском районе Уфы продолжается строительство двух детских садов, которые должны удовлетворить растущие потребности местных жителей. Один из них возводится в жилом комплексе «Сосны», а второй — в квартале №23 жилого района «Затон-Восточный».
К началу сентября 2024 года строительство детского сада на 156 мест в «Соснах» достигло 45% готовности. Глава района Олег Котов сообщил о текущем состоянии работ: на первом и втором этажах успешно завершены кладочные работы, выполнено перекрытие второго этажа, а также начаты кровельные и штукатурные работы. Внутренние помещения уже начали обустраивать с помощью сантехнических и электромонтажных работ.
В ближайшее время планируется установка окон и дверей, а также работа над фасадом здания. По проекту детский сад будет оборудован отдельной котельной, что обеспечит его автономность в отоплении. Особое внимание уделяется климатическим условиям региона: кровля будет оснащена спаренными водосточными воронками для эффективного отведения дождевой воды.
Проектирование учреждения также предусматривает наличие беседок и игровых площадок на территории дошкольного образовательного объекта. Двухэтажный детский сад займет площадь 2263,45 квадратных метра и рассчитан на шесть групп, включая ясельную.