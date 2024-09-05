Бизнесмен выкупил нелегалов у служащего ФСБ Башкирии

По версии следствия, все произошло 13 июля 2024 года. Обвиняемый решил «помочь» своим работникам из Республики Узбекистан избежать административной ответственности за нарушение режима пребывания на территории России. За это он передал оперуполномоченному УФСБ взятку в размере 90 тысяч рублей. Мужчина надеялся, что таким образом его подчиненные смогут продолжать трудиться на строительном объекте без опасений быть выдворенными за пределы страны.