Бизнесмен выкупил нелегалов у служащего ФСБ Башкирии

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
По версии следствия, все произошло 13 июля 2024 года. Обвиняемый решил «помочь» своим работникам из Республики Узбекистан избежать административной ответственности за нарушение режима пребывания на территории России. За это он передал оперуполномоченному УФСБ взятку в размере 90 тысяч рублей. Мужчина надеялся, что таким образом его подчиненные смогут продолжать трудиться на строительном объекте без опасений быть выдворенными за пределы страны.
Однако его планам не суждено было сбыться. Сотрудник УФСБ, получивший предложение о взятке, сразу же доложил руководству о произошедшем. В результате оперативных действий правоохранителей злоумышленник был задержан с поличным при передаче денежных средств.
Обвиняемый признал свою вину и теперь будет отвечать за свои действия перед судом — уголовное дело уже готово для направления в судебные инстанции.