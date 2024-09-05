Беременная уфимка запинала ребенка на детской площадке

Пользователи соцсетей в Башкирии бурно обсуждают попавшую в интернет запись в камер наблюдения. Она запечатлела нравы Уфы. В ролике беременная женщина жесткого избивает ребенка прямо на детской площадке. В своем гневе будущая мать яростно отхаживает молящего о пощаде пацаненка ногами по всему телу. Позже бросает свою жертву. Неизвестный мужчина, побитый ногами мальчик и беременная уфимка скрываются в подъезде.



Уже известно, что ребенка избили во дворе жилого дома на улице Софьи Перовской. Наличие родственных отношений между участниками инцидента установить сложно. Впрочем, уфимцы в своих комментариях настроены решительно.