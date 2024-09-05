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Posted Сегодня, 10:52

Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

Беременная уфимка запинала ребенка на детской площадке

Беременная уфимка запинала ребенка на детской площадке

5 сентября 2024, 10:52
Фото: Изображение Midjourney
Пользователи соцсетей осуждают героиню жестокого происшествия.
Сюжет
Дети

Пользователи соцсетей в Башкирии бурно обсуждают попавшую в интернет запись в камер наблюдения. Она запечатлела нравы Уфы. В ролике беременная женщина жесткого избивает ребенка прямо на детской площадке. В своем гневе будущая мать яростно отхаживает молящего о пощаде пацаненка ногами по всему телу. Позже бросает свою жертву. Неизвестный мужчина, побитый ногами мальчик и беременная уфимка скрываются в подъезде.

Уже известно, что ребенка избили во дворе жилого дома на улице Софьи Перовской. Наличие родственных отношений между участниками инцидента установить сложно. Впрочем, уфимцы в своих комментариях настроены решительно.

— Ужас! Просто сажать ее надо. Дурка светит ей, а не рожать ей. Бедный ребенок, — сочувствует Ангелина.

— Когда родит — срочно лишить родительских прав. Если она с чужим ребенком так поступает, то страшно подумать, что со своим может сделать, — предполагает Регина.

— Маргиналы, — резюмирует Альмир.

Видео: Изображение Midjourney
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Напомним, ранее стало известно о ночной перестрелке в Стерлитамаке. Участников сооруженной потасовки, возникшей в новостройке, разыскивает полиция.

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