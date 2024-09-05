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Updated Сегодня, 11:39

7 вещей, которые никогда не следует стирать в горячей воде

7 вещей, которые навсегда испортятся от стирки в горячей воде

5 сентября 2024, 10:00
Фото: Изображение Midjourney
7 вещей, которые никогда не следует стирать в горячей воде
Горячая вода помогает избавиться от пятен и бактерий, но, оказывается, для некоторых вещей это может быть настоящей катастрофой! Эксперты по стирке рассказывают, как уберечь свои любимые вещи от усадки, выцветания и повреждений.

Многие из нас полагают, что при установке высокой температуры на стиральной машине, белье точно будет избавлено от всех пятен и вредных бактерий. Но не всегда высокая температура — это гарантия успеха. Некоторые вещи могут потерять форму, цвет и даже стать непригодными для носки.

Эксперты издания Homes and Gardens разобрались, какие именно вещи нельзя стирать в горячей воде и почему.

Кожа

Кожаные изделия — это деликатный материал, который требует особого ухода.

— Многократные стирки в горячей воде могут высушить кожу, сделать ее жесткой и вызвать трещины, — предостерегает Джеймс Кинг, операционный менеджер DeluxeMaid.

Для чистки лучше использовать теплую воду и мягкое мыло или специальные средства для ухода за кожей. После стрики изделие следует тщательно протереть влажной тканью и дать ему высохнуть на воздухе при комнатной температуре.

— Не забывайте, что кожа нуждается в увлажнении, чтобы оставаться мягкой и эластичной. Используйте кремы или лосьоны для ухода за кожей, которые помогут восстановить естественную влажность и защитить от высыхания. Обратите внимание на тип кожи (натуральная, искусственная, замша) и выберите средство, подходящее именно для нее, напоминает, — эксперт.

Деликатные изделия

Шерсть, кашемир, шелк и кружево — все эти вещи боятся горячей воды. После стирки на высоких температурах они могут сесть или деформироваться при воздействии высоких температур.

— Лучше всего использовать холодный цикл или стирать вручную. Если вы все же решили воспользоваться машиной, приобретите сетчатый мешок для стирки, который защитит ваши вещи от износа. — говорит Кен Доти, эксперт по уборке и главный операционный директор The Maids.
Деликатные изделияДеликатные изделия
Деликатные изделия
Фото: Изображение Midjourney

Спортивная одежда

Спортивная одежда, несмотря на то, что именно в этой одежде вы чаще всего потеете, лучше переносит стирку в холодной воде. Чаще всего она состоит из эластичных материалов, таких как лайкра или спандекс, которая также требует бережного ухода.

— Горячая вода может сделать ткань жесткой и уменьшить ее эластичность, а со временем вещь окончательно будет испорчена, — объясняет Алекс Варела, генеральный менеджер Dallas Maids.

Вместо этого рекомендуется стирать спортивную одежду в холодной воде с использованием моющих средств, предназначенных для активной одежды. Также вы можете предварительно замочите вещи в холодной воде с добавлением пищевой соды и уксуса. Эти средства помогут удалить пот и бактерии, не повреждая при этом ткань.

Джинсовая ткань

— Джинсовая ткань — это прочная ткань, которая вообще не любит стирку. В особенности это касается «настоящих» — вареных джинс, — говорит Кинг.

Однако, если вам все же нужно постирать — делайте это в холодной воде и сушите на воздухе. Для удаления пятен используйте карандаш для мгновенного удаления пятен.

Джинсовая тканьДжинсовая ткань
Джинсовая ткань
Фото: Изображение Midjourney

Бейсболки

Бейсболки и кепки тоже достаточно деликатные вещи. При стирке они часто деформируются и теряют цвет.

— Такие вещи чаще других любят поменять цвет. К тому же чаще всего на бейсболках бывают надписи или наклейки, которые отклеиваются при воздействии горячей воды, — говорит Джереми Ямагучи, генеральный директор Lawn Love.

Лучше стирать их в холодной воде и избегать машинной сушки.

Предметы с эффектом памяти

Речь идет о подушках и наматрасниках и если вы никогда ранее не стирали такие изделия, лучше обратиться к профессионалам, чтобы не повредить дорогостоящие вещи. Однако, если вы все же решили сделать это самостоятельно, проявите осторожность.

— В таких изделиях часто используется специальная пена с эффектом памяти. Она может размокать и разрушаться при стирке в горячей воде, — предупреждает Кен Доти.

Если есть возможность, такие вещи лучше очищать прохладным паром.

Предметы с эффектом памятиПредметы с эффектом памяти
Предметы с эффектом памяти
Фото: Изображение Midjourney

Темные и яркие цвета

Для большинства хозяек не секрет, что цветные вещи легко отдают свой цвет при стирке.

— Использование холодной воды помогает закрепить цвет в ткани, тем самым сохраняя яркость одежды даже после длительной носки, — делится Дэниел Браун, генеральный директор Handy Cleaners.

Выворачивайте одежду наизнанку перед стиркой и добавляйте полстакана соли для закрепления краски. Также вы можете использовать специальные салфетки для сбора цвета.

Что можно стирать в горячей воде?

  • Простыни: особенно если кто-то в вашей семье болел. Однако для шелковых простыней лучше использовать холодную воду и проверять этикетки по уходу.
  • Носки: их можно стирать в горячей воде для уничтожения бактерий, но и здесь есть исключения — носки из бамбука.

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