7 вещей, которые навсегда испортятся от стирки в горячей воде

Posted Сегодня, 10:00
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Updated Сегодня, 11:39
Многие из нас полагают, что при установке высокой температуры на стиральной машине, белье точно будет избавлено от всех пятен и вредных бактерий. Но не всегда высокая температура — это гарантия успеха. Некоторые вещи могут потерять форму, цвет и даже стать непригодными для носки.
Эксперты издания Homes and Gardens разобрались, какие именно вещи нельзя стирать в горячей воде и почему.
Кожаные изделия — это деликатный материал, который требует особого ухода.
— Многократные стирки в горячей воде могут высушить кожу, сделать ее жесткой и вызвать трещины, — предостерегает Джеймс Кинг, операционный менеджер DeluxeMaid.
Для чистки лучше использовать теплую воду и мягкое мыло или специальные средства для ухода за кожей. После стрики изделие следует тщательно протереть влажной тканью и дать ему высохнуть на воздухе при комнатной температуре.
— Не забывайте, что кожа нуждается в увлажнении, чтобы оставаться мягкой и эластичной. Используйте кремы или лосьоны для ухода за кожей, которые помогут восстановить естественную влажность и защитить от высыхания. Обратите внимание на тип кожи (натуральная, искусственная, замша) и выберите средство, подходящее именно для нее, напоминает, — эксперт.
Шерсть, кашемир, шелк и кружево — все эти вещи боятся горячей воды. После стирки на высоких температурах они могут сесть или деформироваться при воздействии высоких температур.
— Лучше всего использовать холодный цикл или стирать вручную. Если вы все же решили воспользоваться машиной, приобретите сетчатый мешок для стирки, который защитит ваши вещи от износа. — говорит Кен Доти, эксперт по уборке и главный операционный директор The Maids.
Спортивная одежда, несмотря на то, что именно в этой одежде вы чаще всего потеете, лучше переносит стирку в холодной воде. Чаще всего она состоит из эластичных материалов, таких как лайкра или спандекс, которая также требует бережного ухода.
— Горячая вода может сделать ткань жесткой и уменьшить ее эластичность, а со временем вещь окончательно будет испорчена, — объясняет Алекс Варела, генеральный менеджер Dallas Maids.
Вместо этого рекомендуется стирать спортивную одежду в холодной воде с использованием моющих средств, предназначенных для активной одежды. Также вы можете предварительно замочите вещи в холодной воде с добавлением пищевой соды и уксуса. Эти средства помогут удалить пот и бактерии, не повреждая при этом ткань.
— Джинсовая ткань — это прочная ткань, которая вообще не любит стирку. В особенности это касается «настоящих» — вареных джинс, — говорит Кинг.
Однако, если вам все же нужно постирать — делайте это в холодной воде и сушите на воздухе. Для удаления пятен используйте карандаш для мгновенного удаления пятен.
Бейсболки и кепки тоже достаточно деликатные вещи. При стирке они часто деформируются и теряют цвет.
— Такие вещи чаще других любят поменять цвет. К тому же чаще всего на бейсболках бывают надписи или наклейки, которые отклеиваются при воздействии горячей воды, — говорит Джереми Ямагучи, генеральный директор Lawn Love.
Лучше стирать их в холодной воде и избегать машинной сушки.
Речь идет о подушках и наматрасниках и если вы никогда ранее не стирали такие изделия, лучше обратиться к профессионалам, чтобы не повредить дорогостоящие вещи. Однако, если вы все же решили сделать это самостоятельно, проявите осторожность.
— В таких изделиях часто используется специальная пена с эффектом памяти. Она может размокать и разрушаться при стирке в горячей воде, — предупреждает Кен Доти.
Если есть возможность, такие вещи лучше очищать прохладным паром.
Для большинства хозяек не секрет, что цветные вещи легко отдают свой цвет при стирке.
— Использование холодной воды помогает закрепить цвет в ткани, тем самым сохраняя яркость одежды даже после длительной носки, — делится Дэниел Браун, генеральный директор Handy Cleaners.
Выворачивайте одежду наизнанку перед стиркой и добавляйте полстакана соли для закрепления краски. Также вы можете использовать специальные салфетки для сбора цвета.
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