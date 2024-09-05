5 признаков, что ваши подушки пора заменить: что нужно знать, чтобы спать крепче

Плоская и безжизненная подушка — явный признак её износа. Со временем материал подушки теряет свои упругие свойства, из-за чего она перестаёт адекватно поддерживать голову и шею во время сна. Это может привести к напряжению мышц, болям в шее и спине, а в долгосрочной перспективе — даже к деформации позвоночника.