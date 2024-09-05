5 признаков, что ваши подушки пора заменить: что нужно знать, чтобы спать крепче

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Качество и состояние подушек напрямую влияют на то, насколько хорошо мы спим. Если подушка не поддерживает вашу голову и шею должным образом, это может вызвать проблемы со здоровьем и ухудшить общее самочувствие.
Эксперты издания Homes and Gardens рассказали на какие признаки стоит обратить внимание для вашего здоровья.
Первый и самый очевидный признак того, что подушку пора менять — это ощущением дискомфорта в шее или спине. Если вы ложитесь спать в полном порядке, а просыпаетесь с болью, возможно, виновата ваша подушка.
— Старая подушка может быть вредна для вашего здоровья, поскольку со временем она теряет упругость и не способна правильно поддерживать голову и шею, — отмечает Николь Мондшейн, эксперт по продуктам для сна в Sleepopolis.
Плоская и безжизненная подушка — явный признак её износа. Со временем материал подушки теряет свои упругие свойства, из-за чего она перестаёт адекватно поддерживать голову и шею во время сна. Это может привести к напряжению мышц, болям в шее и спине, а в долгосрочной перспективе — даже к деформации позвоночника.
— Срок службы подушки может варьироваться в зависимости от её типа и материала изготовления. Например, подушки из натурального пера или пуха обычно дольше сохраняют свою форму, чем синтетические аналоги. Тем не менее, даже высококачественная подушка со временем утрачивает свои первоначальные свойства. Вы удивитесь, но вообще подушку нужно менять каждые два года, — рассказывает эксперт по сну, Джилл Зваренстейн.
Если у вас внезапно обострилась аллергия, возможно, дело в подушке. Основной причиной являются пылевые клещи — микроскопические существа, которые питаются ороговевшими частицами кожи и процветают в теплых, влажных и защищенных от света местах. Еще в подушках могут накапливаться также перхоть, волосы, пыль и микробы, что дополнительно усугубляет аллергические реакции.
— Если вы склонны к аллергиям попробуйте обратить внимание на гипоаллергенные подушки. Они изготавливаются из синтетических наполнителей (например, полиэстер или микрофибра), натурального латекса, — рассказывает Джилл Зваренстейн
Постоянное использование подушки приводит к накоплению микроорганизмов, которые выделяют неприятный запах. Даже регулярная стирка не всегда может полностью устранить этот запах, особенно если подушка изготовлена из материалов, которые плохо пропускают воздух.
Когда наполнитель начинает собираться в комки, он перестаёт равномерно распределять давление по поверхности подушки, что опять же может приводить к дискомфорту во время сна и даже к проблемам со спиной и шеей.
— Одной из рекомендуемых моделей подушек, способных избежать проблем с комковатостью и обеспечить высокий уровень комфорта, являются подушки, изготовленные из натуральных материалов, таких как натуральный латекс, перо и пух, органический хлопок или бамбуковое волокно, — рассказала Николь Мондшейн.
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