Знаменитую заброшку Уфы доведут до ума

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
История долгостроя по улице Дагестанской в Уфе, известного среди местных жителей, подходит к своему завершению. Этот объект, обнесенный забором на протяжении более десяти лет, вызывал множество вопросов и доставлял немало проблем жителям района.
Во вторник, 3 сентября, глава администрации Демского района Антон Тарасов сообщил о том, что определился новый сособственник объекта, который уже начал разработку инвестиционного проекта. В первую очередь планируется привести в порядок территорию, осушить котлован и подготовить площадку под строительство. Также будет обновлено ограждение, что значительно улучшит внешний вид этого места.
— Работы начнутся уже в ближайшие дни. Мы понимаем важность этого объекта для нашего района и делаем все возможное для его успешной реализации, — комментирует глава Дёмского района.