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Знаменитую заброшку Уфы доведут до ума

Знаменитую заброшку Уфы доведут до ума

4 сентября 2024, 10:28
Фото: Антон Тарасов
Обнесенный забором более десяти лет долгострой на улице Дагестанской наконец-то начинает преображаться, сообщает глава администрации Дёмского района Антон Тарасов.

История долгостроя по улице Дагестанской в Уфе, известного среди местных жителей, подходит к своему завершению. Этот объект, обнесенный забором на протяжении более десяти лет, вызывал множество вопросов и доставлял немало проблем жителям района.

Во вторник, 3 сентября, глава администрации Демского района Антон Тарасов сообщил о том, что определился новый сособственник объекта, который уже начал разработку инвестиционного проекта. В первую очередь планируется привести в порядок территорию, осушить котлован и подготовить площадку под строительство. Также будет обновлено ограждение, что значительно улучшит внешний вид этого места.

— Работы начнутся уже в ближайшие дни. Мы понимаем важность этого объекта для нашего района и делаем все возможное для его успешной реализации, — комментирует глава Дёмского района.
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