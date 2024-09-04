Знаменитую заброшку Уфы доведут до ума

Во вторник, 3 сентября, глава администрации Демского района Антон Тарасов сообщил о том, что определился новый сособственник объекта, который уже начал разработку инвестиционного проекта. В первую очередь планируется привести в порядок территорию, осушить котлован и подготовить площадку под строительство. Также будет обновлено ограждение, что значительно улучшит внешний вид этого места.