Власти Уфы забрали на нужды города девять жилых домов

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
В Уфе изъяли в муниципальные нужды дома по 9 адресам. Ранее постройки из-за своего крайне неудовлетворительного состояния признали аварийными и непригодными для проживания — квартирантам из этих зданий выдадут ключи от нового жилья. Сами же дома либо снесут, либо реконструируют.
Речь идёт о домах в разных районах Уфы — это здания по Пушкина, 131; Мечетлинской, 10А; Сеченова 51/53; Ахметова, 287; Толстого 4; Кольцевой, 132; Сосновской, 46; Нежинской, 30; Уссурийской, 32.
Ранее руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с «адским» бараком в Уфе, с расселением которого в городе по какой-то причине тянут. Уголовное дело по этому поводу было заведено ещё некоторое время назад, однако с мёртвой точки ситуация так и не сдвинулась.