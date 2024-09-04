Власти Уфы забрали на нужды города девять жилых домов

Ранее руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с «адским» бараком в Уфе, с расселением которого в городе по какой-то причине тянут. Уголовное дело по этому поводу было заведено ещё некоторое время назад, однако с мёртвой точки ситуация так и не сдвинулась.