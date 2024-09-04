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Published Сегодня, 15:05

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Updated Сегодня, 16:17

Власти Уфы забрали на нужды города девять жилых домов

Власти Уфы забрали на нужды города девять жилых домов

4 сентября 2024, 15:05
Фото: 1MI
Соответствующий документ выпустила администрация регионального центра.

В Уфе изъяли в муниципальные нужды дома по 9 адресам. Ранее постройки из-за своего крайне неудовлетворительного состояния признали аварийными и непригодными для проживания — квартирантам из этих зданий выдадут ключи от нового жилья. Сами же дома либо снесут, либо реконструируют.

Речь идёт о домах в разных районах Уфы — это здания по Пушкина, 131; Мечетлинской, 10А; Сеченова 51/53; Ахметова, 287; Толстого 4; Кольцевой, 132; Сосновской, 46; Нежинской, 30; Уссурийской, 32.

Адский барак в Уфе заинтересовал Бастрыкина
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Ранее руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с «адским» бараком в Уфе, с расселением которого в городе по какой-то причине тянут. Уголовное дело по этому поводу было заведено ещё некоторое время назад, однако с мёртвой точки ситуация так и не сдвинулась.

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