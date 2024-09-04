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Posted 4 сентября 2024, 15:40

Published 4 сентября 2024, 15:40

Modified 4 сентября 2024, 19:03

Updated 4 сентября 2024, 19:03

В Уфе задымился трамвай

4 сентября 2024, 15:40
Кадры случившегося публикуют очевидцы в соцсетях в среду, 4 октября.

В Уфе задымился вагон трамвая. По словам очевидцев, случился инцидент на остановке «Стадион им. Гастелло». Как видно на кадрах, дым поднимается со днища транспортного средства, вокруг места предполагаемого возгорания собралась группа людей, в руках одного из которых можно заметить огнетушитель. Пассажиров в вагоне в этот момент не видно.

В МЧС по Республике Башкортостан подтвердить инцидент не смогли. Как сообщили Mkset в пресс-службе ведомства, спасателей на место происшествия никто не вызывал.

Ранее в Ростовской области загорелся пассажирский поезд, выполнявший рейс из Новороссийска в Уфу.

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