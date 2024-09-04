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В Уфе сгорела коммуналка

В Уфе сгорела коммуналка

4 сентября 2024, 05:44
Фото: МЧС России
В ночь на 4 сентября произошел пожар в пятиэтажном доме, были эвакуированы местные жители, сообщает МЧС России.

Пожар вспыхнул в коммунальной квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома по улице Блюхера. Пламя охватило вещи и мебель, создавая опасную ситуацию для жильцов.

Пожарные прибыли на место происшествия и начали эвакуацию людей из задымленных помещений. В результате их действий были спасены пять человек, среди которых оказался один ребенок. Кроме того, с верхних этажей здания были эвакуированы еще 21 человек.

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Горение было ликвидировано на площади 4 квадратных метра в пятикомнатной квартире. В настоящее время дознаватель МЧС России устанавливает причины возникновения пожара.

— Важно отметить, что в комнатах не было установлено пожарных извещателей, которые могли бы своевременно среагировать на дым и разбудить жильцов, — комментируют в ведомстве.
Фото: МЧС России
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