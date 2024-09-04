В АвтоВАЗе назвали паранойей желание часто менять моторное масло

Как передает newkhakasiya.online, в статье подчеркивается, что автопроизводители проводят испытания в соответствии со стандартными интервалами замены масла, которые могут составлять пять, семь или десять тысяч километров. Авторы акцентируют внимание на том, что слишком частая замена масла экономически нецелесообразна, сообщает newkhakasiya.online.