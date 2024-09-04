mkset.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 07:35

Published Сегодня, 07:35

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

В АвтоВАЗе назвали паранойей желание часто менять моторное масло

В АвтоВАЗе назвали паранойей желание часто менять моторное масло

4 сентября 2024, 07:35
Фото: Изображение Midjourney
Авторы канала Lada в «Дзене» опубликовали материал, в котором размышляют, не является ли частая замена моторного масла паранойей. По их мнению, обслуживание машины следует выполнять согласно рекомендациям, указанным в руководстве по эксплуатации.

Как передает newkhakasiya.online, в статье подчеркивается, что автопроизводители проводят испытания в соответствии со стандартными интервалами замены масла, которые могут составлять пять, семь или десять тысяч километров. Авторы акцентируют внимание на том, что слишком частая замена масла экономически нецелесообразна, сообщает newkhakasiya.online.

Эксперты также напомнили, что техническое обслуживание автомобиля включает замену и других расходных материалов, таких как антифриз, свечи зажигания, тормозная жидкость и смазочные материалы. Они рекомендуют подходить к уходу за автомобилем всестороннее.

Подпишитесь
Мертвые души плодят чиновники в Башкирии
Сегодня, 06:39
Менеджер «пирамиды» получила почти ₽20 млн в Башкирии
Сегодня, 07:13
Бордель посетила полиция Башкирии
Сегодня, 07:20
Кот устроил шоу в Доме культуры под Уфой
Сегодня, 06:13
Шесть поликлиник за год откроют в Башкирии
Сегодня, 05:13
В Уфе сгорела коммуналка
Сегодня, 05:44