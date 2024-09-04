В АвтоВАЗе назвали паранойей желание часто менять моторное масло

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Как передает newkhakasiya.online, в статье подчеркивается, что автопроизводители проводят испытания в соответствии со стандартными интервалами замены масла, которые могут составлять пять, семь или десять тысяч километров. Авторы акцентируют внимание на том, что слишком частая замена масла экономически нецелесообразна, сообщает newkhakasiya.online.
Эксперты также напомнили, что техническое обслуживание автомобиля включает замену и других расходных материалов, таких как антифриз, свечи зажигания, тормозная жидкость и смазочные материалы. Они рекомендуют подходить к уходу за автомобилем всестороннее.