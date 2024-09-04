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Posted 4 сентября 2024, 15:18

Published 4 сентября 2024, 15:18

Modified 5 сентября 2024, 02:15

Updated 5 сентября 2024, 02:15

Уфимский политик открестился от позора в самолёте

Уфимский политик открестился от позора в самолёте

4 сентября 2024, 15:18
Фото: 1MI.
Журналистам удалось получить комментарий от экс-депутата башкортостанского парламента, оказавшегося в центре крупного скандала.

Напомним, ранее инсайдерские Telegram-каналы публиковали кадры из салона самолёта, выполнявшего международный рейс из Турции в Россию.

На записи человек, сильно напоминающий бывшего парламентария Наиля Багаутдинова, скандалил с членами экипажа. Очевидцы рассказывали, что мужчина изрядно выпил устроил на борту настоящий дебош — лез к пассажирам, не слушал требования персонала и хвастался связями и гражданством Великобритании.

Уфимский политик устроил дебош в самолете
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В разговоре с журналистами Багаутдинов назвал обвинения «бредом» и заявил, якобы вообще не пользовался услугами авиакомпаний уже довольно долгое время.

— Я не летал самолётом последние три месяца, — цитирует экс-депутата «Башинформ».

Впрочем, учитывая вышесказанное, странным остаётся тот факт, что с представителями СМИ Багаутдинов говорить сперва наотрез отказывался. Получив звонок от Mkset на номер принадлежащий господину Багаутдинову, некий мужчина выслушал вопрос корреспондента, после чего представился другим именем и бросил трубку. Проигнорировал политик и сообщение журналиста в одном из мессенджеров.

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