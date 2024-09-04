Уфимский политик открестился от позора в самолёте

Впрочем, учитывая вышесказанное, странным остаётся тот факт, что с представителями СМИ Багаутдинов говорить сперва наотрез отказывался. Получив звонок от Mkset на номер принадлежащий господину Багаутдинову, некий мужчина выслушал вопрос корреспондента, после чего представился другим именем и бросил трубку. Проигнорировал политик и сообщение журналиста в одном из мессенджеров.