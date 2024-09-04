Уфимец наболтал на ₽200 000

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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Updated Сегодня, 07:46
Уфимец обвиняется в совершении преступления, квалифицируемого по части 2 статьи 297 УК РФ. Привлеченный к отвественности за магазинную кражу житель Уфы оскорбил судью во время заседания по его административному делу.
Следствие установило, что в мае 2024 года в одном из городских судебных участков Уфы мировой судья рассматривал административное дело о мелком хищении на сумму до ₽2 500, совершенном обвиняемым в магазине. Когда был оглашён итоговый вердикт, мужчину не устроило определённое наказание. Уфимец разразился градом оскорблений в адрес мирового судьи. Про последствия нецензурного гнева в официальной обстановке он тогда не задумывался. На мужчину буквально тут же завели новое уголовное дело. Обвиняемый полностью признал свою вину в оскорблении служителя Фемиды.
Уголовное дело будет передано в Советский районный суд города Уфы для дальнейшего разбирательства. Отметим, что за оскорбление судьи уфимцу грозит куда более существенное наказание, чем за мелкую кражу из торговой точки. Наказание может включать штраф до ₽200 000, либо сумму, равную заработной плате или другому доходу осужденного за период до 18 месяцев. Также возможно назначение обязательных работ до 480 часов часов, исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до полугода. Каким окажется наказание — будет ясно из вердикта суда Уфы.
В тоже время наказание на мелкое хищение — до пяти суток ареста или до 120 часов на обязательных работах. Так что вспыльчивому уфимцу явно стоило держать себя в руках во время оглашения постановления о наказании за кражу из магазина. Теперь вместо административного дела на несдержанном уфимце будет еще и уголовное преступление.
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