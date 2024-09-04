Уфимец наболтал на ₽200 000

Уголовное дело будет передано в Советский районный суд города Уфы для дальнейшего разбирательства. Отметим, что за оскорбление судьи уфимцу грозит куда более существенное наказание, чем за мелкую кражу из торговой точки. Наказание может включать штраф до ₽200 000, либо сумму, равную заработной плате или другому доходу осужденного за период до 18 месяцев. Также возможно назначение обязательных работ до 480 часов часов, исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до полугода. Каким окажется наказание — будет ясно из вердикта суда Уфы.



В тоже время наказание на мелкое хищение — до пяти суток ареста или до 120 часов на обязательных работах. Так что вспыльчивому уфимцу явно стоило держать себя в руках во время оглашения постановления о наказании за кражу из магазина. Теперь вместо административного дела на несдержанном уфимце будет еще и уголовное преступление.